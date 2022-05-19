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Американський японець: новий електрокросовер Honda показали на першому зображенні

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Фото: Honda | Honda Prologue надійде у продаж з 2024 року

Honda Prologue створюють у співпраці з американським концерном General Motors. Електрокар призначений для любителів активного відпочинку.

Опубліковано перше зображення електричного кросовера Honda Prologue. Нова модель надійде у продаж із 2024 року. Про це повідомляє пресслужба японського автовиробника.

Електрокар Honda Prologue 2024 створювали в американській дизайн-студії японської компанії й він представляє новий напрямок у стилі марки. В автомобіля довгий капот, висока віконна лінія та тоненькі світлодіодні фари. Розробники стверджують, що особливу увагу приділили аеродинамічних показників кузова.

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В основі кросовера лежить американська платформа GM Ultium
Фото: General Motors

Японський електрокросовер отримає американську "начинку". Річ у тому, що автомобіль створюють спільно з концерном General Motors і використовує силову установку GM Ultium — як нові Chevrolet Equinox і Cadillac Lyriq. Виробництво Prologue налагодять на одному з підприємств General Motors у США.

Характеристики Honda Prologue поки тримають у секреті. Втім, відомо, що архітектура GM Ultium дозволяє установку в кросовер батарей місткістю до 100 кВт∙год і в цьому разі запас ходу становитиме не менше як 500 км. Авто отримає два електромотори та повний привід.

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Також в Honda підкреслюють, що Prologue створюється як електромобіль для любителів активного відпочинку з хорошими позашляховими якостями. На ньому можна буде в будні їздити на роботу, а у вихідні вирушити за місто на природу.

Раніше Фокус розповідав про новий компактний електрокросовер Honda. Його запропонують у двох версіях із різним дизайном.