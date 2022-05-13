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Нова Honda CR-V 2023 повністю розсекречена до прем'єри (фото)

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Фото: Motor1.com | Презентацію Honda CR-V перенесли на рік

Кросовер Honda CR-V підросте в розмірах і стане соліднішим на вигляд. Уперше в лінійці з'явиться електрична версія.

Опубліковано перші фото Honda CR-V шостого покоління. Популярний кросовер мав дебютувати ще минулого року, проте через коронавірус і кризу напівпровідників на ринку його презентацію відклали — вона очікується в другій половині цього року. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Дизайн Honda CR-V став соліднішим
Фото: autohome.com.cn

Honda CR-V 2023 розсекретило китайське міністерство промисловості, адже саме в цій країні (поряд із Японією та США) випускається модель. Також опубліковано деякі характеристики Honda CR-V.

Судячи зі знімків, нова Honda CR-V серйозно зміниться зовні та отримає солідніший вигляд. Дизайн передньої частини виконаний у дусі молодшого кросовера HR-V — із широкою решіткою радіатора та вузькими фарами. Також стало відомо, що кросовер стане більшим.

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Модель уперше отримає електричну версію
Фото: autohome.com.cn

Розміри Honda CR-V 2023:

  • Довжина — 4703 мм
  • Ширина — 1866 мм
  • Висота — 1680 мм
  • Колісна база — 2700 мм

Салон Honda CR-V стане просторішим, що дозволить встановити третій ряд сидінь — його, швидше за все, запропонують за доплату.

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За попередніми даними, базовий кросовер збереже 1,5-літровий 193-сильний бензиновий турбодвигун. Залишиться в лінійці гібридна версія з 2,0-літровою бензиновою четвіркою й електромотором, а через кілька років повинен з'явитися й електромобіль Honda CR-V.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda запускає в продаж недорогий електрокросовер за 27 тисяч доларів.