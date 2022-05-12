Розкрито всі подробиці найпотужнішого та найдорожчого Cadillac (відео)

Cadillac Escalade-V оснащений 6,2-літровим компресорним V8 та розганяється до сотні за 4,4 с. Йому покращили підвіску та внутрішнє оздоблення.

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Новий Cadillac Escalade-V потихеньку обростає подробицями. Якщо раніше представили перші фото заряджуваного позашляховика, то на офіційному сайті концерну General Motors розкрили основні його характеристики.

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[ + – ] Компресор підняв потужність V8 до 682 к. с. Фото: General Motors

Як і очікувалося, Cadillac Escalade-V 2022 оснастили 6,2-літровим компресорним V8 потужністю 682 к. с. і з крутним моментом 885 Нм. Це найпотужніший Cadillac в історії.

Із 10-ступінчастою автоматичною КПП 2,8-тонний гігант розганяється до 100 км/год за 4,4 с. Спринт на чверть милі (402 м) він здійснює лише за 12,7 с.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та дерево

Систему повного приводу переналаштували, щоб більше тяги припадало на задні колеса. Обов'язковими є пневмопідвіска й адаптивні амортизатори. Уповільнюють велетенський Cadillac Escalade-V гальмівні механізми Brembo, а 22-дюймові колеса взули в спортивні шини.

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В обробці салону використані особлива дорога шкіра та дерево. Комплектацію розширили функція масажу передніх сидінь іпотужна аудіосистема AKG із 36 динаміками.

[ + – ] Позашляховик розганяється до 100 км/год за 4,4 с та долає чверть милі за 12,7 с

Новий Cadillac Escalade-V ще й найдорожчий серійний автомобіль в історії бренду, адже його ціна стартує зі 149 990 доларів. Позашляховик надійде в продаж із літа й буде запропонований у стандартній і подовженій версіях.

Раніше Фокус розповідав, що Cadillac Escalade отримав броньовану версію. У позашляховика дуже шикарний салон.