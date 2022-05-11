Новий Range Rover Sport 2023 офіційно представлений: фото, відео та всі подробиці

Новий Range Rover Sport має знайомий вигляд, але насправді він радикально змінився та побудований на новій платформі. У лінійці вперше з'явиться електронна версія.

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Новий Range Rover Sport третього покоління офіційно представлений. Під час онлайн-презентації позашляховик своїм ходом піднявся на греблю ГЕС у Ісландії.

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[ + – ] На презентації позашляховик виїхав на греблю ГЕС Фото: Land Rover

Преміальна модель уже доступна для попереднього замовлення за ціною від 84 350 до 141 190 доларів. Її деталі розкрили на офіційному сайті Land Rover.

Дизайн Range Rover Sport 2023

Новий Range Rover Sport зберігає знайомий стиль. У нього звичний силует із високою віконною лінією та великим кутом нахилу задніх стійок. Впізнаєти новачка можна за вузькими фарами та ліхтарями, а також висувними дверними ручками.

[ + – ] Новий Range Rover Sport зберіг знайомий профіль Фото: Land Rover

Як і старший брат Range Rover 2022, позашляховик побудований на новій платформі MLA Flex. Він став трохи більшим — колісна база збільшена до 2977 мм. Істотно покращено аеродинаміку: коефіцієнт лобового опору знижений до 0,29.

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Салон Range Rover Sport 2023

У салоні помітні знайомі з Range Rover віртуальна панель приладів і вигнутий 13,1-дюймовий сенсорний дисплей, хоча тут він нахилений. Як і раніше, доступні версії на 5 і 7 місць. Серед опцій з'явилися бездротова зарядка для смартфона, система іонізації повітря й акустика Meridian із 29 динаміками.

[ + – ] У салоні з'явився нахилений вигнутий дисплей мультимедіа Фото: Land Rover

Характеристики Range Rover Sport 2023

Позашляховику зі старту запропонують широкий вибір двигунів. Він буде доступний з 3,0-літровими бензиновими турбошістками на 360 і 400 к. с., 4,4-літровим 530-сильним V8 від BMW, а також турбодизелями об'ємом 3,0 л і потужністю 300 і 350 к. с. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 4,5 с.

[ + – ] Доступні версії на 5 і 7 місць Фото: Land Rover

З'являться й заряджувані гібриди потужністю 440 і 510 к. с., здатні проїхати 113 км на електротязі. А до 2024 року лінійку розширять 600-сильна версія SVR із двигуном від BMW X5 M і навіть електромобіль Range Rover Sport.

[ + – ] До 2024 року лінійку розширить електромобіль Фото: Land Rover

Усі версії моделі оснащені пневмопідвіскою, а за доплату запропоновані керовані задні колеса, активні стабілізатори та спортивний диференціал із функцією векторизації тяги.

[ + – ] Range Rover Sport надійде в продаж у бензиновій, дизельній і гібридній версіях

Range Rover Sport зазвичай зберігає відмінні можливості на бездоріжжі. Його повний привід доповнений знижувальною передачею, також передбачені позашляховий круїз-контроль і система вибору режимів для різних типів дорожнього покриття. Також авто здатне форсувати броди глибиною до 90 см.

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