Новый Range Rover Sport 2023 официально представлен: фото, видео и все подробности

Новый Range Rover Sport выглядит знакомо, но на самом деле он радикально изменился и построен на новой платформе. В линейке впервые появится электрическая версия.

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Новый Range Rover Sport третьего поколения официально представлен. В ходе онлайн-презентации внедорожник своих ходом взобрался на плотину ГЭС в Исландии.

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[ + – ] На презентации внедорожник выехал на дамбу ГЭС Фото: Land Rover

Премиальная модель уже доступна для предварительного заказа по цене от 84 350 до 141 190 долларов. Ее детали раскрыли на официальном сайте Land Rover.

Дизайн Range Rover Sport 2023

Новый Range Rover Sport сохраняет знакомый стиль. У него привычный силуэт с высокой оконной линий и большим углом наклона задних стоек. Узнается новичок по узким фарам и фонарям, а также выдвижным дверным ручкам.

[ + – ] Новый Range Rover Sport сохранил знакомый профиль Фото: Land Rover

Как и старший брат Range Rover 2022, внедорожник построен на новой платформе MLA Flex. Он стал немного крупнее – колесная база увеличена до 2977 мм. Существенно улучшена аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,29.

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Салон Range Rover Sport 2023

В салоне заметны знакомые по Range Rover виртуальная панель приборов и изогнутый 13,1-дюймовый сенсорный дисплей, хотя здесь он наклонен. Как и прежде, доступны версии на 5 и 7 мест. Среди опций появились беспроводная зарядка для смартфона, система ионизации воздуха и акустика Meridian с 29 динамиками.

[ + – ] В салоне появился наклоненный изогнутый дисплей мультимедиа Фото: Land Rover

Характеристики Range Rover Sport 2023

Внедорожнику со старта предложат широкий выбор двигателей. Он будет доступен с 3,0-литровыми бензиновыми турбошестерками на 360 и 400 л. с., 4,4-литровым 530-сильным V8 от BMW, а также турбодизелями объемом 3,0 л и мощностью 300 и 350 л. с. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с.

[ + – ] Доступны версии на 5 и 7 мест Фото: Land Rover

Появятся и подзаряжаемые гибриды мощностью 440 и 510 л. с., способные проехать 113 км на электротяге. А до 2024 года линейку расширят 600-сильная версия SVR с мотором от BMW X5 M и даже электромобиль Range Rover Sport.

[ + – ] К 2024 году линейку расширит электромобиль Фото: Land Rover

Все версии модели оснащены пневмоподвеской, а за доплату предложены управляемые задние колеса, активные стабилизаторы и спортивный дифференциал с функцией векторизации тяги.

[ + – ] Range Rover Sport поступит в продажу в бензиновых, дизельных и гибридных версиях

Range Rover Sport традиционно сохраняет хорошие способности на бездорожье. Его полный привод дополнен понижающей передачей, также предусмотрены внедорожный круиз-контроль и система выбора режимов для разных типов дорожного покрытия. Также авто способно форсировать броды глубиной до 90 см.

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