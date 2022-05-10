Bentley представили роскошный внедорожный лимузин с лучшими в мире сиденьями

Bentley Bentayga EWB — удлиненная версия модели с более просторным салоном, как в лимузине. Изюминка внедорожника — "умные" задние кресла.

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Линейку Bentley Bentayga 2022 пополнила топовая удлиненная версия EWB. Роскошный внедорожник превратили в настоящий лимузин и запустят его в продажу под конец нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт британской марки.

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Новый Bentley Bentayga EWB удлинили на 180 мм, то есть он достигает 5290 мм в длину при колесной базе в 3175 мм. Это позволило существенно увеличить внутреннее пространство.

[ + – ] Внедорожник удлинили на 180 мм Фото: Bentley

Салон Bentley Bentayga EWB доступен в нескольких вариантах компоновки. Покупатель может выбрать внедорожник в шестиместном исполнении с тремя рядами кресел, а также версии с двумя рядами на четыре или пять мест.

Самым интересным является четырехместный Bentley Bentayga EWB – разработчики называют его задние сиденья лучшими в мире. Они получили электропривод регулировок, причем электроника может проанализировать рост и комплекцию водителя и самостоятельно настроить кресло под него.

[ + – ] Сиденья Bentley Bentayga EWB могу автоматически настраиваться под пассажира Фото: Bentley

Также система способна измерить температуру тела пассажира и влажность в салоне и на основании этого активировать подогрев или вентиляцию сиденья. Естественно, предусмотрены и несколько программ массажа.

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Кроме того список опций пополнили эксклюзивные варианты отделки салона, подогрев подлокоников, электропривод открытия дверей и система очистки и ионизации воздуха.

[ + – ] Двери получили электропривод открытия Фото: Bentley

Внедорожник дебютировал с 4,0-литровым 550-сильным V8 твин-турбо. С ним разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч. Позже линейку должны расширить 6,0-литровый W12 на 635 л. с. и 450-сильная гибридная установка.

Хотя Bentley Bentayga EWB подрос в размерах, но при этом стал маневреннее. Дело в том, что внедорожник впервые получил управляемые задние колеса.

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