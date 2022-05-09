Представлен самый дорогой и самый впечатляющий Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300 в тюнинге Khann International стоит свыше 100 тысяч долларов, а его дизайн стал ярче и выразительнее.
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Популярность Toyota Land Cruiser 300 огромная, поэтому неудивительно, что многочисленные тюнеры взялись за доработку внедорожника. В частности, свой проект показало британское ателье Khann International. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Toyota Land Cruiser 300 от Khann International можно узнать, прежде всего, по более агрессивной передней части и аэродинамическому обвесу. Колесные арки внедорожника расширены, чтобы поместить 22-дюймовые низкопрофильные шины с кованными дисками.
Также тюнинг Toyota Land Cruiser 300 включает карбоновый пакет: из углеволокна выполнены решетка радиатора, капот и спойлеры у основания заднего стекла.
Салон Toyota Land Cruiser 300 не трогали, прежними остались и двигатели внедорожника. Напомним, модель предлагают с 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо мощностью 415 л. с. и 3,3-литровой 299-сильной турбодизельной шестеркой. Все модификации получили 10-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей.Важно
Цена всего пакета доработок от Khann International составляет 21 160 долларов, то есть он оказался дороже, чем тюнинг Toyota Land Cruiser 300 от Liberty Walk. Суммарная стоимость внедорожника и его модификаций превышает 100 тыс. долларов.
Впрочем, можно купить элементы по отдельности:
- 22-дюймовые диски и шины – $8600
- Карбоновый капот – $5210
- Расширители арок – $2500
- Карбоновая решетка радиатора – $2060
- Карбоновые зеркала – $1440
- Задние спойлеры из карбона – $1350
Ранее Фокус писал про экстремальный тюнинг Toyota Land Cruiser 300 от компании Arctic Trucks. Автомобиль подготовили к тяжелому бездорожью.