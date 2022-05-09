Представлен самый дорогой и самый впечатляющий Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300 в тюнинге Khann International стоит свыше 100 тысяч долларов, а его дизайн стал ярче и выразительнее.

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Популярность Toyota Land Cruiser 300 огромная, поэтому неудивительно, что многочисленные тюнеры взялись за доработку внедорожника. В частности, свой проект показало британское ателье Khann International. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Новый Toyota Land Cruiser 300 от Khann International можно узнать, прежде всего, по более агрессивной передней части и аэродинамическому обвесу. Колесные арки внедорожника расширены, чтобы поместить 22-дюймовые низкопрофильные шины с кованными дисками.

[ + – ] Стоимость тюнинг-пакета превышает 21 тысячу долларов Фото: carscoops.com

Также тюнинг Toyota Land Cruiser 300 включает карбоновый пакет: из углеволокна выполнены решетка радиатора, капот и спойлеры у основания заднего стекла.

Салон Toyota Land Cruiser 300 не трогали, прежними остались и двигатели внедорожника. Напомним, модель предлагают с 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо мощностью 415 л. с. и 3,3-литровой 299-сильной турбодизельной шестеркой. Все модификации получили 10-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей.

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Цена всего пакета доработок от Khann International составляет 21 160 долларов, то есть он оказался дороже, чем тюнинг Toyota Land Cruiser 300 от Liberty Walk. Суммарная стоимость внедорожника и его модификаций превышает 100 тыс. долларов.

[ + – ] Тюнеры активно использовали недешевый карбон Фото: carscoops.com

Впрочем, можно купить элементы по отдельности:

22-дюймовые диски и шины – $8600

Карбоновый капот – $5210

Расширители арок – $2500

Карбоновая решетка радиатора – $2060

Карбоновые зеркала – $1440

Задние спойлеры из карбона – $1350

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