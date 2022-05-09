Представлений найдорожчий і найбільш вражаючий Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300 у тюнінгу Khann International коштує понад 100 тисяч доларів, а його дизайн став яскравішим і виразнішим.
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Популярність Toyota Land Cruiser 300 величезна, тому не дивно, що численні тюнери взялися за доробку позашляховика. Зокрема свій проєкт показало британське ательє Khann International. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий Toyota Land Cruiser 300 від Khann International можна впізнати, перш за все, за агресивнішою передньою частиною та аеродинамічному обвісу. Колісні арки позашляховика розширені, щоб помістити 22-дюймові низькопрофільні шини з кованими дисками.
Також тюнінг Toyota Land Cruiser 300 включає карбоновий пакет: із вуглеволокна виконані ґрати радіатора, капот і спойлери біля основи заднього скла.
Салон Toyota Land Cruiser 300 не чіпали, колишніми залишилися й двигуни позашляховика. Нагадаємо, модель пропонують із 3,5-літровим бензиновим V6 твін-турбо потужністю 415 к. с. і 3,3-літровою 299-сильною турбодизельною шісткою. Всі модифікації отримали 10-ступінчасту автоматичну КПП і повний привід зі знижувальною передачею.Важливо
Ціна всього пакету доробок від Khann International складає 21 160 доларів, тобто він виявився дорожчим, ніж тюнінг Toyota Land Cruiser 300 від Liberty Walk. Сумарна вартість позашляховика та його модифікацій перевищує 100 тис. доларів.
Утім, можна купити елементи окремо:
- 22-дюймові диски та шини — $8600
- Карбоновий капот — $5210
- Розширювачі арок — $2500
- Карбонова решітка радіатора — $2060
- Карбонові дзеркала — $1440
- Задні спойлери з карбону — $1350
Раніше Фокус писав про екстремальний тюнінг Toyota Land Cruiser 300 від Arctic Trucks. Автомобіль підготували до важкого бездоріжжя.