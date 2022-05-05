Культовий позашляховик Toyota розкупили на два роки наперед

Не всі знають, що Toyota Land Cruiser 80-х років у виробництві. Крім того, попит на нього величезний.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

За легендарним Toyota Land Cruiser 70 вишикувалися черги. Класичний рамний позашляховик розкуплений до 2024 року, причому через два роки модель відсвяткує своє 40-річчя. Про це повідомляє сайт The Drive.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Позашляховик випускають із 1984 року Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 70 з'явився в 1984 році та став популярним завдяки своїй надійності та хорошій прохідності. Він досі виробляється, хоча, звичайно, обсяги виробництва моделі не такі великі, як 30-35 років тому. Тим не менш, покупців вистачає — як на батьківщині в Японії, так і в інших країнах. Вартість позашляховика стартує приблизно з 50 тисяч доларів.

Особливо популярна модель серед військових і спеціальних служб (поліції, рятувальників, лісників). До речі, є такі автомобілі й у ЗСУ.

Важливо

Японці представили ідеальний автомобіль для українських доріг

Поки що Toyota Land Cruiser 70 не збираються відправляти на заслужений відпочинок. Крім того, нещодавно модель оновили, і тепер вона оснащена навігацією з 6,1-дюймовим дисплеєм, подушками безпеки, кондиціонером і системою на спуску. Можна вибрати п'ятидверний позашляховик або пікап на дві або чотири двері.

[ + – ] У салоні з'явився сенсорний дисплей навігації Фото: Toyota

Новий Toyota Land Cruiser 70 комплектують виключно 4,5-літровим турбодизельним V8 потужністю 205 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів. Також автомобіль отримав позашляхову гуму та шноркель для подолання водних перешкод.

Слід зазначити, що на новий Toyota Land Cruiser 300 черги навіть більші. Деякі версії моделі розкуплені чотири роки вперед.

Також Фокус розповідав про унікальну Toyota Land Cruiser 1983 року. Її продають за 135 тисяч доларів.