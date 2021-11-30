Ювілею присвячується: Toyota показала особливий варіант найкультовішого Land Cruiser

Toyota Land Cruiser 70 виробляють з 1984 року і він досі має попит.

Культовий Toyota Land Cruiser 70 отримав спеціальну версію 70th Anniversary Special Edition. Присвячена вона 70-річчю позашляховика, її представили у ПАР і випустять обмеженою серією. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Ювілейний варіант доступний лише у кузові пікап Фото: carscoops.com

Новий Toyota Land Cruiser 70th Anniversary Special Edition доступний тільки в кузові пікап, причому з двома або чотирма дверима. Пропонують його у білому чи бежевому кольорах. Ціни стартують з 54,8 тис. доларів.

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Відрізнити спеціальну версію можна за новими решітками радіатора та повітрозабірником на капоті. Також передбачені шноркель, захисні дуги спереду та 16-дюймові позашляхові шини.

На кузові та в салоні з'явилися шильдики 70th Anniversary. Комплектація Toyota Land Cruiser враховує 6,1-дюймовий дисплей, кондиціонер і сигналізацію.

[ + – ] Комплектація враховує кондиціонер і сенсорний дисплей Фото: carscoops.com

Під капотом — 4,5-літровий турбодизельний V8 на 205 к. с., що працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 160 км/год. Пікап Toyota Land Cruiser може взяти на борт тонну вантажу та буксирувати 3,5-тонний причіп.

Звичайно, передбачені роздавальна коробка з понижувальною передачею і блокування диференціалів. Кліренс сягає 235 мм.

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