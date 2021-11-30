Юбилею посвящается: Toyota показала особый вариант самого культового Land Cruiser

Toyota Land Cruiser 70 производят с 1984 года и он до сих пор пользуется спросом.

Культовый Toyota Land Cruiser 70 получил особую версию 70th Anniversary Special Edition. Посвящена она 70-летию внедорожника, ее представили в ЮАР и выпустят ограниченной серией. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Юбилейный вариант доступен только в кузове пикап Фото: carscoops.com

Новый Toyota Land Cruiser 70th Anniversary Special Edition доступен только в кузове пикап, причем с двумя либо четырьмя дверьми. Предлагают его в белом или бежевом цветах. Цены стартуют с 54,8 тыс. долларов.

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Отличить специальную версию можно по новым решетке радиатора и воздухозаборнику на капоте. Также предусмотрены шноркель, защитные дуги спереди и 16-дюймовые внедорожные шины.

На кузове и в салоне появились шильдики 70th Anniversary. Комплектация Toyota Land Cruiser включает 6,1-дюймовый дисплей, кондиционер и сигнализацию.

[ + – ] Комплектация включает кондиционер и сенсорный дисплей Фото: carscoops.com

Под капотом – 4,5-литровый турбодизельный V8 на 205 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 160 км/ч. Пикап Toyota Land Cruiser может взять на борт тонну груза и буксировать 3,5-тонный прицеп.

Естественно, предусмотрены раздаточная коробка с понижающей передачей и блокировки дифференциалов. Клиренс достигает 235 мм.

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