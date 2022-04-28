Продається унікальна Toyota Land Cruiser: її оцінили у 135 000 доларів (фото)
У компанії Leyton Cars Classics не просто відновили культову модель Toyota FJ40 1983, а створили рестомод класичного позашляховика Toyota Land Cruiser, обладнавши його сучасними технічними рішеннями.
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Оголошення з'явилося на інтернет-аукціоні eBay, а настільки висока ціна лота зумовлена його унікальністю. Цей Toyota Land Cruiser (FJ40) є проєктом компанії Leyton Cars Classics, яка спеціалізується на реставрації класичних автомобілів.
У цьому випадку тюнери не просто відновили класичний позашляховик 1983 року, а й змінили та вдосконалили його.Важливо
Насамперед в очі впадає незвичайне матове забарвлення кузова відтінку Militia Green. Цікаве поєднання кольорів із ним створюють знімний м'який тент і салон, виконані в яскраво-жовтогарячих тонах.
Основні доробки Toyota Land Cruiser (FJ40):
- силовий бампер із лебідкою;
- осучаснені решітки радіатора;
- світлодіодна оптика — основні та додаткові фари, задні ліхтарі;
- тюнінговані дзеркала;
- збільшений кліренс;
- сучасні колісні диски.
Крім цих доробок, позашляховику Toyota Land Cruiser (FJ40) 1983 року поставили потужнішу систему з дисковими гальмами та спортивні амортизатори, кермовий демпфер, листові ресори ARB, а також провели відповідні налаштування.
Також рестомод на базі позашляховика FJ40 отримав таке сучасне обладнання, як кондиціонер, комбіновану панель приладів і камеру заднього виду.
Як силовий агрегат у цьому Toyota Land Cruiser (FJ40) використовується відновлений оригінальний 4,2-літровий V6 потужністю 145 к. с. і 5-ступінчаста синхронізована механічна коробка передач.
Раніше Фокус писав про дві "капсули часу", які також виставлені на продаж: це знайдені культові американські спорткари 90-х у заводській упаковці
А також про те, що мародери з РФ викрали в Україні раритетні ретро-автомобілі.