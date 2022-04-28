Продається унікальна Toyota Land Cruiser: її оцінили у 135 000 доларів (фото)

У компанії Leyton Cars Classics не просто відновили культову модель Toyota FJ40 1983, а створили рестомод класичного позашляховика Toyota Land Cruiser, обладнавши його сучасними технічними рішеннями.

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Оголошення з'явилося на інтернет-аукціоні eBay, а настільки висока ціна лота зумовлена його унікальністю. Цей Toyota Land Cruiser (FJ40) є проєктом компанії Leyton Cars Classics, яка спеціалізується на реставрації класичних автомобілів.

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[ + – ] Позашляховик прикрасили силовим бампером із лебідкою, шноркелем і рейковим домкратом Hi-Jack Фото: ebay.com

У цьому випадку тюнери не просто відновили класичний позашляховик 1983 року, а й змінили та вдосконалили його.

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Насамперед в очі впадає незвичайне матове забарвлення кузова відтінку Militia Green. Цікаве поєднання кольорів із ним створюють знімний м'який тент і салон, виконані в яскраво-жовтогарячих тонах.

[ + – ] Дорожній просвіт Toyota Land Cruiser (FJ40) збільшили на 65 мм Фото: ebay.com Фото: ebay.com

Основні доробки Toyota Land Cruiser (FJ40):

силовий бампер із лебідкою;

осучаснені решітки радіатора;

світлодіодна оптика — основні та додаткові фари, задні ліхтарі;

тюнінговані дзеркала;

збільшений кліренс;

сучасні колісні диски.

Крім цих доробок, позашляховику Toyota Land Cruiser (FJ40) 1983 року поставили потужнішу систему з дисковими гальмами та спортивні амортизатори, кермовий демпфер, листові ресори ARB, а також провели відповідні налаштування.

[ + – ] Салон позашляховика оздоблений яскраво-жовтогарячою шкірою Фото: ebay.com [ + – ] Оснащення тюнінгованого Toyota Land Cruiser (FJ40) 1983 враховує кондиціонер, комбіновану панель приладів і камеру заднього виду Фото: ebay.com [ + – ] Тюнери не просто відновили класичний позашляховик 1983, а й змінили його Фото: ebay.com

Також рестомод на базі позашляховика FJ40 отримав таке сучасне обладнання, як кондиціонер, комбіновану панель приладів і камеру заднього виду.

Як силовий агрегат у цьому Toyota Land Cruiser (FJ40) використовується відновлений оригінальний 4,2-літровий V6 потужністю 145 к. с. і 5-ступінчаста синхронізована механічна коробка передач.

[ + – ] Стоковий двигун Toyota OEM Type 2F відреставрували, але міняти не стали Фото: ebay.com

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