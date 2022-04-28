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Продається унікальна Toyota Land Cruiser: її оцінили у 135 000 доларів (фото)

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Toyota Land Cruiser (FJ40) зовнішній вигляд, Toyota Land Cruiser (FJ40) дизайн, Toyota Land Cruiser (FJ40) фото, Toyota Land Cruiser (FJ40) екстер'єр
Фото: ebay.com | Після тюнінгу позашляховик проїхав лише 362 кілометри

У компанії Leyton Cars Classics не просто відновили культову модель Toyota FJ40 1983, а створили рестомод класичного позашляховика Toyota Land Cruiser, обладнавши його сучасними технічними рішеннями.

Оголошення з'явилося на інтернет-аукціоні eBay, а настільки висока ціна лота зумовлена його унікальністю. Цей Toyota Land Cruiser (FJ40) є проєктом компанії Leyton Cars Classics, яка спеціалізується на реставрації класичних автомобілів.

Toyota Land Cruiser (FJ40) зовнішній вигляд, Toyota Land Cruiser (FJ40) дизайн, Toyota Land Cruiser (FJ40) фото, Toyota Land Cruiser (FJ40) інтер'єр
Позашляховик прикрасили силовим бампером із лебідкою, шноркелем і рейковим домкратом Hi-Jack
Фото: ebay.com

У цьому випадку тюнери не просто відновили класичний позашляховик 1983 року, а й змінили та вдосконалили його.

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Насамперед в очі впадає незвичайне матове забарвлення кузова відтінку Militia Green. Цікаве поєднання кольорів із ним створюють знімний м'який тент і салон, виконані в яскраво-жовтогарячих тонах.

Toyota Land Cruiser (FJ40) зовнішній вигляд, Toyota Land Cruiser (FJ40) дизайн, Toyota Land Cruiser (FJ40) фото, Toyota Land Cruiser (FJ40) інтер'єр
Дорожній просвіт Toyota Land Cruiser (FJ40) збільшили на 65 мм
Фото: ebay.com
Toyota Land Cruiser (FJ40) зовнішній вигляд, Toyota Land Cruiser (FJ40) дизайн, Toyota Land Cruiser (FJ40) фото, Toyota Land Cruiser (FJ40) екстер'єр
Фото: ebay.com

Основні доробки Toyota Land Cruiser (FJ40):

  • силовий бампер із лебідкою;
  • осучаснені решітки радіатора;
  • світлодіодна оптика — основні та додаткові фари, задні ліхтарі;
  • тюнінговані дзеркала;
  • збільшений кліренс;
  • сучасні колісні диски.

Крім цих доробок, позашляховику Toyota Land Cruiser (FJ40) 1983 року поставили потужнішу систему з дисковими гальмами та спортивні амортизатори, кермовий демпфер, листові ресори ARB, а також провели відповідні налаштування.

Салон позашляховика оздоблений яскраво-жовтогарячою шкірою
Салон позашляховика оздоблений яскраво-жовтогарячою шкірою
Фото: ebay.com
Оснащення тюнінгованого Toyota Land Cruiser (FJ40) 1983 враховує кондиціонер, комбіновану панель приладів і камеру заднього виду
Оснащення тюнінгованого Toyota Land Cruiser (FJ40) 1983 враховує кондиціонер, комбіновану панель приладів і камеру заднього виду
Фото: ebay.com
Тюнери не просто відновили класичний позашляховик 1983, а й змінили його
Тюнери не просто відновили класичний позашляховик 1983, а й змінили його
Фото: ebay.com
Салон позашляховика оздоблений яскраво-жовтогарячою шкірою
Оснащення тюнінгованого Toyota Land Cruiser (FJ40) 1983 враховує кондиціонер, комбіновану панель приладів і камеру заднього виду
Тюнери не просто відновили класичний позашляховик 1983, а й змінили його

Також рестомод на базі позашляховика FJ40 отримав таке сучасне обладнання, як кондиціонер, комбіновану панель приладів і камеру заднього виду.

Як силовий агрегат у цьому Toyota Land Cruiser (FJ40) використовується відновлений оригінальний 4,2-літровий V6 потужністю 145 к. с. і 5-ступінчаста синхронізована механічна коробка передач.

Двигун Toyota Land Cruiser (FJ40), двигун Toyota Land Cruiser (FJ40)
Стоковий двигун Toyota OEM Type 2F відреставрували, але міняти не стали
Фото: ebay.com

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