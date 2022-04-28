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Продается уникальная Toyota Land Cruiser: ее оценили в 135 000 долларов (фото)

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Toyota Land Cruiser (FJ40) внешность, Toyota Land Cruiser (FJ40) дизайн, Toyota Land Cruiser (FJ40) фото, Toyota Land Cruiser (FJ40) экстерьер
Фото: ebay.com | После тюнинга внедорожник проехал всего 362 километра

В компании Leyton Cars Classics не просто восстановили культовую модель Toyota FJ40 1983 года, а создали рестомод классического внедорожника Toyota Land Cruiser, оборудовав его современными техническими решениями.

Объявление появилось на интернет-аукционе eBay, а столько высокая цена лота обусловлена его уникальностью. Данный Toyota Land Cruiser (FJ40) является проектом компании Leyton Cars Classics, которая специализируется на реставрации классических автомобилей.

Toyota Land Cruiser (FJ40) внешность, Toyota Land Cruiser (FJ40) дизайн, Toyota Land Cruiser (FJ40) фото, Toyota Land Cruiser (FJ40) экстерьер
Внедорожник украсили силовым бампером с лебедкой, шноркелем и реечным домкратом Hi-Jack
Фото: ebay.com

В данном случаи тюнеры не просто восстановили классический внедорожник 1983 года, а и преобразили и усовершенствовали его.

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Первым делом в глаза бросается необычный матовый окрас кузова оттенка Militia Green. Интересное цветовое сочетание с ним создают съемный мягкий тент и салон, выполненные в ярко-оранжевых тонах.

Toyota Land Cruiser (FJ40) внешность, Toyota Land Cruiser (FJ40) дизайн, Toyota Land Cruiser (FJ40) фото, Toyota Land Cruiser (FJ40) экстерьер
Дорожный просвет Toyota Land Cruiser (FJ40) увеличили на 65 мм
Фото: ebay.com
Toyota Land Cruiser (FJ40) внешность, Toyota Land Cruiser (FJ40) дизайн, Toyota Land Cruiser (FJ40) фото, Toyota Land Cruiser (FJ40) экстерьер
Фото: ebay.com

Основные доработки Toyota Land Cruiser (FJ40):

  • силовой бампер с лебедкой
  • осовремененную решетку радиатора
  • светодиодную оптику – основные и дополнительные фары, задние фонари
  • тюнингованные зеркала
  • увеличенный клиренс
  • современные колесные диски

Кроме этих доработок, внедорожнику Toyota Land Cruiser (FJ40) 1983 года поставили более мощную систему с дисковыми тормозами и спортивные амортизаторы, рулевой демпфер, листовые рессоры ARB, а также провели соответствующие настройки.

Интерьер Toyota Land Cruiser (FJ40), салон Toyota Land Cruiser (FJ40)
Салон внедорожника отделан ярко-оранжевой кожей
Фото: ebay.com
Интерьер Toyota Land Cruiser (FJ40), панель приборов Toyota Land Cruiser (FJ40)
Оснащение тюнингованного Toyota Land Cruiser (FJ40) 1983 включает кондиционер, комбинированную приборную панель и камеру заднего вида
Фото: ebay.com
Интерьер Toyota Land Cruiser (FJ40), багажник Toyota Land Cruiser (FJ40), задний рядToyota Land Cruiser (FJ40)
Тюнеры не просто восстановили классический внедорожник 1983 года, а и преобразили его
Фото: ebay.com
Интерьер Toyota Land Cruiser (FJ40), салон Toyota Land Cruiser (FJ40)
Интерьер Toyota Land Cruiser (FJ40), панель приборов Toyota Land Cruiser (FJ40)
Интерьер Toyota Land Cruiser (FJ40), багажник Toyota Land Cruiser (FJ40), задний рядToyota Land Cruiser (FJ40)

Также рестомод на базе внедорожника FJ40 получил такое современное оборудование, как кондиционер, комбинированную приборную панель и камеру заднего вида.

В качестве силового агрегата в этом Toyota Land Cruiser (FJ40) используется восстановленный оригинальный 4,2-литровый V6 мощностью 145 л. с. и 5-ступенчатая синхронизированная механическая коробка передач.

Двигатель Toyota Land Cruiser (FJ40), мотор Toyota Land Cruiser (FJ40)
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Фото: ebay.com

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