Продается уникальная Toyota Land Cruiser: ее оценили в 135 000 долларов (фото)
В компании Leyton Cars Classics не просто восстановили культовую модель Toyota FJ40 1983 года, а создали рестомод классического внедорожника Toyota Land Cruiser, оборудовав его современными техническими решениями.
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Объявление появилось на интернет-аукционе eBay, а столько высокая цена лота обусловлена его уникальностью. Данный Toyota Land Cruiser (FJ40) является проектом компании Leyton Cars Classics, которая специализируется на реставрации классических автомобилей.
В данном случаи тюнеры не просто восстановили классический внедорожник 1983 года, а и преобразили и усовершенствовали его.Важно
Первым делом в глаза бросается необычный матовый окрас кузова оттенка Militia Green. Интересное цветовое сочетание с ним создают съемный мягкий тент и салон, выполненные в ярко-оранжевых тонах.
Основные доработки Toyota Land Cruiser (FJ40):
- силовой бампер с лебедкой
- осовремененную решетку радиатора
- светодиодную оптику – основные и дополнительные фары, задние фонари
- тюнингованные зеркала
- увеличенный клиренс
- современные колесные диски
Кроме этих доработок, внедорожнику Toyota Land Cruiser (FJ40) 1983 года поставили более мощную систему с дисковыми тормозами и спортивные амортизаторы, рулевой демпфер, листовые рессоры ARB, а также провели соответствующие настройки.
Также рестомод на базе внедорожника FJ40 получил такое современное оборудование, как кондиционер, комбинированную приборную панель и камеру заднего вида.
В качестве силового агрегата в этом Toyota Land Cruiser (FJ40) используется восстановленный оригинальный 4,2-литровый V6 мощностью 145 л. с. и 5-ступенчатая синхронизированная механическая коробка передач.
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