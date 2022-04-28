Продается уникальная Toyota Land Cruiser: ее оценили в 135 000 долларов (фото)

В компании Leyton Cars Classics не просто восстановили культовую модель Toyota FJ40 1983 года, а создали рестомод классического внедорожника Toyota Land Cruiser, оборудовав его современными техническими решениями.

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Объявление появилось на интернет-аукционе eBay, а столько высокая цена лота обусловлена его уникальностью. Данный Toyota Land Cruiser (FJ40) является проектом компании Leyton Cars Classics, которая специализируется на реставрации классических автомобилей.

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[ + – ] Внедорожник украсили силовым бампером с лебедкой, шноркелем и реечным домкратом Hi-Jack Фото: ebay.com

В данном случаи тюнеры не просто восстановили классический внедорожник 1983 года, а и преобразили и усовершенствовали его.

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Первым делом в глаза бросается необычный матовый окрас кузова оттенка Militia Green. Интересное цветовое сочетание с ним создают съемный мягкий тент и салон, выполненные в ярко-оранжевых тонах.

[ + – ] Дорожный просвет Toyota Land Cruiser (FJ40) увеличили на 65 мм Фото: ebay.com Фото: ebay.com

Основные доработки Toyota Land Cruiser (FJ40):

силовой бампер с лебедкой

осовремененную решетку радиатора

светодиодную оптику – основные и дополнительные фары, задние фонари

тюнингованные зеркала

увеличенный клиренс

современные колесные диски

Кроме этих доработок, внедорожнику Toyota Land Cruiser (FJ40) 1983 года поставили более мощную систему с дисковыми тормозами и спортивные амортизаторы, рулевой демпфер, листовые рессоры ARB, а также провели соответствующие настройки.

[ + – ] Салон внедорожника отделан ярко-оранжевой кожей Фото: ebay.com [ + – ] Оснащение тюнингованного Toyota Land Cruiser (FJ40) 1983 включает кондиционер, комбинированную приборную панель и камеру заднего вида Фото: ebay.com [ + – ] Тюнеры не просто восстановили классический внедорожник 1983 года, а и преобразили его Фото: ebay.com

Также рестомод на базе внедорожника FJ40 получил такое современное оборудование, как кондиционер, комбинированную приборную панель и камеру заднего вида.

В качестве силового агрегата в этом Toyota Land Cruiser (FJ40) используется восстановленный оригинальный 4,2-литровый V6 мощностью 145 л. с. и 5-ступенчатая синхронизированная механическая коробка передач.

[ + – ] Стоковый двигатель Toyota OEM Type 2F отреставрировали, но менять не стали Фото: ebay.com

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