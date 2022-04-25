Обнаружена знаменитая 30-летняя Toyota без пробега: ее продают по цене новой Camry
В салоне Toyota Hiace сохранены пластиковые чехлы на сиденьях. Пробег фургона — всего 490 км.
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В Германии нашли идеально сохранившуюся Toyota Hiace 1991 года. Популярный коммерческий фургон продают за приличные 30 900 евро – по цене новой Toyota Camry 2022. Объявление выставлено на сайте mobile.de.
Эта Toyota Hiace – самая настоящая капсула времени практически без пробега. На ее одометре – всего 490 км. Судя по состоянию лакокрасочного покрытия, большую часть своей жизни автомобиль простоял в гараже. В салоне сиденья запакованы в заводские полиэтиленовые чехлы.
На данный момент неизвестно, почему фургон не эксплуатировали, а поставили на хранение. Все-таки перед нами – коммерческая модель, а не эксклюзивный суперкар. Тем не менее, теперь это раритет и его продают в салоне ретро-авто вместе со спортивными Chevrolet Corvette и Fiat X1/9.
Установлено только, что Toyota Hiace поставили на учет в Дании 30 декабря 1991 года. Фургон оснащен 2,4-литровым атмосферным дизелем мощностью 97 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. В комплекте с автомобилем идут вся оригинальная документация и брошюры.Важно
Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружили сразу два культовых Chevrolet Corvette 90-х без пробега. Они также сохранили пластиковые чехлы на сиденьях.