Обнаружена знаменитая 30-летняя Toyota без пробега: ее продают по цене новой Camry

В салоне Toyota Hiace сохранены пластиковые чехлы на сиденьях. Пробег фургона — всего 490 км.

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В Германии нашли идеально сохранившуюся Toyota Hiace 1991 года. Популярный коммерческий фургон продают за приличные 30 900 евро – по цене новой Toyota Camry 2022. Объявление выставлено на сайте mobile.de.

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[ + – ] Пробег Toyota Hiace – всего 490 км Фото: с сайта mobile.de

Эта Toyota Hiace – самая настоящая капсула времени практически без пробега. На ее одометре – всего 490 км. Судя по состоянию лакокрасочного покрытия, большую часть своей жизни автомобиль простоял в гараже. В салоне сиденья запакованы в заводские полиэтиленовые чехлы.

[ + – ] На сиденьях в салоне сохранились полиэтиленовые чехлы Фото: с сайта mobile.de

На данный момент неизвестно, почему фургон не эксплуатировали, а поставили на хранение. Все-таки перед нами – коммерческая модель, а не эксклюзивный суперкар. Тем не менее, теперь это раритет и его продают в салоне ретро-авто вместе со спортивными Chevrolet Corvette и Fiat X1/9.

[ + – ] Фургон идеально сохранился Фото: с сайта mobile.de

Установлено только, что Toyota Hiace поставили на учет в Дании 30 декабря 1991 года. Фургон оснащен 2,4-литровым атмосферным дизелем мощностью 97 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. В комплекте с автомобилем идут вся оригинальная документация и брошюры.

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