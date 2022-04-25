Знайдено знамениту 30-річну Toyota без пробігу: її продають за ціною нової Camry
У салоні Toyota Hiace збережено пластикові чохли на сидіннях. Пробіг фургона — лише 490 км.
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У Німеччині знайшли ідеально збережену Toyota Hiace 1991 року. Популярний комерційний фургон продають за пристойні 30 900 євро за ціною нової Toyota Camry 2022. Оголошення виставлене на сайті mobile.de.
Ця Toyota Hiace — справжнісінька капсула часу практично без пробігу. На її одометрі – лише 490 км. Судячи зі стану лакофарбового покриття, більшу частину свого життя автомобіль простояв у гаражі. В салоні сидіння запаковані в заводські поліетиленові чохли.
Наразі невідомо, чому фургон не експлуатували, а поставили на зберігання. Все ж таки перед нами — комерційна модель, а не ексклюзивний суперкар. А проте, тепер це раритет і його продають у салоні ретро-авто разом зі спортивними Chevrolet Corvette та Fiat X1/9.
Встановлено лише те, що Toyota Hiace поставили на облік у Данії 30 грудня 1991 року. Фургон оснащений 2,4-літровим атмосферним дизелем потужністю 97 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. У комплекті з автомобілем йдуть вся оригінальна документація та брошури.Важливо
Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили відразу два культові Chevrolet Corvette 90-х без пробігу. Вони також зберегли пластикові чохли на сидіннях.