Знайдено знамениту 30-річну Toyota без пробігу: її продають за ціною нової Camry

У салоні Toyota Hiace збережено пластикові чохли на сидіннях. Пробіг фургона — лише 490 км.

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У Німеччині знайшли ідеально збережену Toyota Hiace 1991 року. Популярний комерційний фургон продають за пристойні 30 900 євро за ціною нової Toyota Camry 2022. Оголошення виставлене на сайті mobile.de.

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[ + – ] Пробіг Toyota Hiace — всього 490 км Фото: с сайта mobile.de

Ця Toyota Hiace — справжнісінька капсула часу практично без пробігу. На її одометрі – лише 490 км. Судячи зі стану лакофарбового покриття, більшу частину свого життя автомобіль простояв у гаражі. В салоні сидіння запаковані в заводські поліетиленові чохли.

[ + – ] На сидіннях у салоні збереглися поліетиленові чохли Фото: с сайта mobile.de

Наразі невідомо, чому фургон не експлуатували, а поставили на зберігання. Все ж таки перед нами — комерційна модель, а не ексклюзивний суперкар. А проте, тепер це раритет і його продають у салоні ретро-авто разом зі спортивними Chevrolet Corvette та Fiat X1/9.

[ + – ] Фургон ідеально зберігся Фото: с сайта mobile.de

Встановлено лише те, що Toyota Hiace поставили на облік у Данії 30 грудня 1991 року. Фургон оснащений 2,4-літровим атмосферним дизелем потужністю 97 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. У комплекті з автомобілем йдуть вся оригінальна документація та брошури.

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Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили відразу два культові Chevrolet Corvette 90-х без пробігу. Вони також зберегли пластикові чохли на сидіннях.