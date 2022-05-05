Культовый внедорожник Toyota раскупили на два года вперед

Не все знают, что Toyota Land Cruiser 80-х годов до сих пор в производстве. Мало того, спрос на него огромен.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

За легендарным Toyota Land Cruiser 70 выстроились очереди. Классический рамный внедорожник раскуплен до 2024 года, причем именно через два года модель отпразднует свое 40-летие. Об этом сообщает сайт The Drive.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Внедорожник выпускают с 1984 года Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser 70 появился в 1984 году и стал популярен благодаря своей надежности и хорошей проходимости. Он до сих пор производится, хотя, конечно, объемы производства модели не столь большие, как 30-35 лет назад. Тем не менее, покупателей хватает – как на родине в Японии, так и в других странах. Стоимость внедорожника стартует примерно с 50 тысяч долларов.

Особенно популярна модель среди военных и специальных служб (полиции, спасателей, лесников). К слову, есть такие автомобили и в ВСУ.

Важно

Японцы представили идеальный автомобиль для украинских дорог

Пока Toyota Land Cruiser 70 не собираются отправлять на заслуженный отдых. Мало того, недавно модель обновили и теперь она оснащена навигацией с 6,1-дюймовым дисплеем, подушками безопасности, кондиционером и системой помощи на спуске. Можно выбрать пятидверный внедорожник либо пикап на две или четыре двери.

[ + – ] В салоне появился сенсорный дисплей навигации Фото: Toyota

Новый Toyota Land Cruiser 70 комплектуют исключительно 4,5-литровым турбодизельным V8 мощностью 205 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также автомобиль получил внедорожную резину и шноркель для преодоления водных преград.

Следует отметить, что на новый Toyota Land Cruiser 300 очереди даже больше. Некоторые версии модели раскуплены на четыре года вперед.

Также Фокус рассказывал об уникальной Toyota Land Cruiser 1983 года. Ее продают за 135 000 долларов.