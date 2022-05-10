Bentley представили розкішний позашляховий лімузин із найкращими у світі сидіннями

Bentley Bentayga EWB — подовжена версія моделі з просторішим салоном, як у лімузині. Родзинка позашляховика — "розумні" задні крісла.

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Лінійку Bentley Bentayga 2022 поповнила топова подовжена версія EWB. Розкішний позашляховик перетворили на справжній лімузин і запустять його в продаж під кінець цього року. Про це повідомляє офіційний сайт британської марки.

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Новий Bentley Bentayga EWB подовжили на 180 мм, тобто він досягає 5290 мм у довжину при колісній базі 3175 мм. Це дозволило суттєво збільшити внутрішній простір.

[ + – ] Позашляховик подовжили на 180 мм Фото: Bentley

Салон Bentley Bentayga EWB доступний у кількох варіантах компонування. Покупець може вибрати позашляховик у шестимісному виконанні з трьома рядами крісел, а також версії з двома рядами на чотири або п'ять місць.

Найцікавішим є чотиримісний Bentley Bentayga EWB — розробники називають його задні сидіння найкращими у світі. Вони отримали електропривід регулювань, причому електроніка може проаналізувати зріст і комплекцію водія та самостійно налаштувати крісло під нього.

[ + – ] Сидіння Bentley Bentayga EWB може автоматично налаштовуватися під пасажира Фото: Bentley

Також система здатна виміряти температуру тіла пасажира та вологість у салоні й на підставі цього активувати підігрів або вентиляцію сидіння. Звичайно, передбачені й кілька програм масажу.

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Крім того, список опцій поповнили ексклюзивні варіанти обробки салону, підігрів підлокоників, електропривід відкриття дверей і система очищення та іонізації повітря.

[ + – ] Двері отримали електропривід відкриття Фото: Bentley

Позашляховик дебютував із 4,0-літровим 550-сильним V8 твін-турбо. З ним розгін до 100 км/год займає 4,9 секунди, а максимальна швидкість становить 290 км/год. Пізніше лінійку мають розширити 6,0-літровий W12 на 635 к. с. і 450-сильна гібридна установка.

Хоча Bentley Bentayga EWB підріс у розмірах, але при цьому став маневренішим. Справа в тому, що позашляховик вперше отримав керовані задні колеса.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota Land Cruiser 300 отримав найдорожчу версію з вражаючим тюнінгом.