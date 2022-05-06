Нестандартний ексклюзив: Mercedes-Benz схрестили суперкар із "Гелендвагеном" (фото)

Mercedes-AMG The Flip створений у співпраці з музикантом і дизайнером Will.I.Am. Суперкар продадуть із аукціону, а отримані кошти підуть на підтримку талановитої молоді.

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В американському Маямі напередодні Гран-прі США у "Формулі-1" представили новий Mercedes-AMG The Flip. Незвичайний автомобіль залишиться в єдиному екземплярі та буде проданий із благодійного аукціону. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

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Унікальний суперкар Mercedes-AMG The Flip створили в співпраці з музикантом і дизайнером Will.I.Am. Це його перша робота на велику автокомпанію, і саме йому спала на думку смілива ідея наділити машину рисами "Гелендвагена".

[ + – ] Суперкар створили спільно з музикантом і дизайнером Will.I.Am Фото: Mercedes-Benz

У Mercedes-Benz G-Class запозичили незграбну передню частину з прямокутними решітками радіатора та круглими фарами. У профіль же купе має звичніший вигляд — у нього довгий капот і аркоподібний прозорий дах. Двері автомобіля відчиняються проти руху. Колісні диски виконані в стилі 90-х років.

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Відомо, що The Flip побудований на базі 4-дверного Mercedes-AMG GT 4door. Салон і двигун запозичили в моделі-донора без змін. Показники автомобіля не повідомляють, але явно під капотом ховається 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 585 або 640 к. с.

[ + – ] Mercedes-AMG The Flip продадуть на благодійному аукціоні Фото: Mercedes-Benz

Поки невідомо, коли Mercedes-AMG The Flip виставлять аукціон, але заявлено, що виручені кошти підуть на підтримку талановитих автодизайнерів шкільного віку.

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