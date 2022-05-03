Прощальний уклін: особливий суперкар Lamborghini подорожчав утричі за півгодини

Новий Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae пішов із молотка за $1,6 мільйонів. Суперкару навіть присвятили NFT-токен.

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З аукціону RM Sotheby's продано ексклюзивний Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae. Під час коротких півгодинних торгів вартість суперкара підскочила до 1 603 125 доларів, що втричі більше за його ринкову ціну ($546 847). Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

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[ + – ] Суперкар відрізняється ексклюзивним двоколірним забарвленням Фото: Lamborghini

Справа в тому, що з молотка пішов останній Lamborghini Aventador. Знаменитий суперкар припинили випускати в 2022 році й LP 780-4 Ultimae стала прощальною його версією — зібрано 350 таких купе і 250 родстерів, і фінальний автомобіль серії вирішили виставити на аукціон.

Крім того, купе доопрацював художник Кріста Кім у співпраці з ді-джеєм Стівом Аокі. Воно виділяється особливим синьо-чорним забарвленням та оздобленням з алькантари з яскраво-помаранчевими вставками в салоні. Також разом з автомобілем продали й присвячений йому NFT-токен.

[ + – ] Оздоблення салону розбавляють яскраво-помаранчеві вставки Фото: Lamborghini

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 780 к. с. і 7-ступінчастою роботизованою КПП. Він розганяється до 100 км/год за 2,8 с і розвиває 355 км/год.

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Нагадаємо, що суперкар Lamborghini Aventador робили з 2011 року. Усього випущено понад 10 тисяч купе та родстерів — більше, ніж усіх попередників (Lamborghini Miura, Countach, Diablo та Murcielago) разом узятих. Зараз триває розробка наступника моделі та відомо, що він стане гібридом.

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