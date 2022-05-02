Суміш суперкара та Ґелендеваґена: перші зображення найнезвичайнішого Mercedes

Новий Mercedes-AMG відрізняється дуже нестандартним дизайном. Авто випустять у єдиному екземплярі.

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Опубліковано перші тизери нового суперкара від Mercedes-AMG. Ексклюзивну модель презентують 5 травня і виглядає вона дуже незвичайно. Перші її подробиці розкрили на офіційній сторінці німецького бренду в Instagram.

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[ + – ] Профіль виконаний на кшталт купе Mercedes-AMG GT Фото: Mercedes-Benz

Дизайн купе вийшов дуже оригінальним. У профіль воно нагадує суперкар Mercedes-AMG GT: у нього схожий силует із довгим капотом і зрушеним назад салоном. А ось передня частина виконана в дусі Mercedes-Benz G-Class — з характерною решіткою радіатора і круглими фарами. Двері відчиняються проти руху.

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Над автомобілем спільно попрацювали фахівці Mercedes-AMG і дизайнер Will.I.Am, відомий своїми нестандартними та карколомними тюнінг-проєктами. Це його перша робота для великого автоконцерну.

[ + – ] Передня частина витримана у стилі Ґелендваґена

Суперкар Mercedes залишиться в одному-єдиному екземплярі. Його продадуть з аукціону, а вторговані кошти підуть на підтримку молодих та перспективних автодизайнерів — їм допомагатимуть зі шкільного віку.

[ + – ] Новий суперкар випустять у єдиному екземплярі

Раніше Фокус повідомляв, що Brabus представив свій незвичайний проєкт. Німецькі тюнери взялися за доробку швидкісного катера.