Суміш суперкара та Ґелендеваґена: перші зображення найнезвичайнішого Mercedes
Новий Mercedes-AMG відрізняється дуже нестандартним дизайном. Авто випустять у єдиному екземплярі.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Опубліковано перші тизери нового суперкара від Mercedes-AMG. Ексклюзивну модель презентують 5 травня і виглядає вона дуже незвичайно. Перші її подробиці розкрили на офіційній сторінці німецького бренду в Instagram.
Дизайн купе вийшов дуже оригінальним. У профіль воно нагадує суперкар Mercedes-AMG GT: у нього схожий силует із довгим капотом і зрушеним назад салоном. А ось передня частина виконана в дусі Mercedes-Benz G-Class — з характерною решіткою радіатора і круглими фарами. Двері відчиняються проти руху.Важливо
Над автомобілем спільно попрацювали фахівці Mercedes-AMG і дизайнер Will.I.Am, відомий своїми нестандартними та карколомними тюнінг-проєктами. Це його перша робота для великого автоконцерну.
Суперкар Mercedes залишиться в одному-єдиному екземплярі. Його продадуть з аукціону, а вторговані кошти підуть на підтримку молодих та перспективних автодизайнерів — їм допомагатимуть зі шкільного віку.
Раніше Фокус повідомляв, що Brabus представив свій незвичайний проєкт. Німецькі тюнери взялися за доробку швидкісного катера.