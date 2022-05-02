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Brabus представив свою нестандартну модель: вона оснащена двома моторами та ліжком

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Фото: brabus.com | В основі Brabus Shadow лежить катер компанії Axopar Boats

Новий Brabus Shadow запропонують у двох модифікаціях і випустять тиражем лише 200 екземплярів.

Ательє Brabus розширює сферу діяльності та відкриває нові для себе сегменти. Так, нещодавно німецькі тюнери представили свій перший мотоцикл, а тепер на виставці на Мальорці показали швидкісний катер Shadow. Про це повідомляє офіційний вебсайт Brabus.

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Одномоторний Brabus Shadow 300 First Edition
Фото: brabus.com

В основі Brabus Shadow лежить 7,6-метровий катер, спочатку побудований фінською компанією Axopar Boats. Німці пропонують два варіанти тюнінгу: Shadow 300 First Edition оснащений одним 300-сильним V8 Mercury Marine, а Shadow 900 Deep Blue – двома 450-сильними моторами цього ж виробника.

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Brabus Shadow 900 здатний розвинути швидкість понад 110 км/год
Фото: brabus.com

У першому випадку максимальна швидкість становить 50 вузлів (93 км/год), а в другому – понад 60 вузлів (110 км/год). Крім того, розробники зазначають відмінну маневреність катера та наявність сучасного автопілота.

Також тюнінг Brabus враховує ексклюзивне оздоблення салону. Сидіння обшиті дорогою червоною шкірою, а передня панель оброблена карбоном. Є і вставки з алькантари. Щиток приладів представлений двома 12-дюймовими екранами, один з яких відведений для навігації.

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Інтер'єр оброблений шкірою, алькантарою і карбоном
Фото: brabus.com

А ще для Brabus Shadow пропонують широкий перелік ексклюзивних опцій. Йому доступні раковина, холодильник, двоспальне ліжко, шезлонги, світлодіодне підсвічування палуби, потужна аудіосистема.

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Виробництво Brabus Shadow стартує влітку. Усього випустять лише 200 таких катерів.

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