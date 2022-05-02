Brabus представив свою нестандартну модель: вона оснащена двома моторами та ліжком

Новий Brabus Shadow запропонують у двох модифікаціях і випустять тиражем лише 200 екземплярів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ательє Brabus розширює сферу діяльності та відкриває нові для себе сегменти. Так, нещодавно німецькі тюнери представили свій перший мотоцикл, а тепер на виставці на Мальорці показали швидкісний катер Shadow. Про це повідомляє офіційний вебсайт Brabus.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Одномоторний Brabus Shadow 300 First Edition Фото: brabus.com

В основі Brabus Shadow лежить 7,6-метровий катер, спочатку побудований фінською компанією Axopar Boats. Німці пропонують два варіанти тюнінгу: Shadow 300 First Edition оснащений одним 300-сильним V8 Mercury Marine, а Shadow 900 Deep Blue – двома 450-сильними моторами цього ж виробника.

[ + – ] Brabus Shadow 900 здатний розвинути швидкість понад 110 км/год Фото: brabus.com

У першому випадку максимальна швидкість становить 50 вузлів (93 км/год), а в другому – понад 60 вузлів (110 км/год). Крім того, розробники зазначають відмінну маневреність катера та наявність сучасного автопілота.

Також тюнінг Brabus враховує ексклюзивне оздоблення салону. Сидіння обшиті дорогою червоною шкірою, а передня панель оброблена карбоном. Є і вставки з алькантари. Щиток приладів представлений двома 12-дюймовими екранами, один з яких відведений для навігації.

[ + – ] Інтер'єр оброблений шкірою, алькантарою і карбоном Фото: brabus.com

А ще для Brabus Shadow пропонують широкий перелік ексклюзивних опцій. Йому доступні раковина, холодильник, двоспальне ліжко, шезлонги, світлодіодне підсвічування палуби, потужна аудіосистема.

Важливо

Новий Range Rover Sport 2023 розсекречено перед прем'єрою

Виробництво Brabus Shadow стартує влітку. Усього випустять лише 200 таких катерів.

Раніше Фокус розповідав про новий кросовер Smart у тюнінгу Brabus.