Перші фото надпотужного кросовера Smart від Brabus: у нього 400 сил та яскравий дизайн

Smart #1 Brabus — топова "гаряча" версія електрокросовера. Випускатимуть його на китайському підприємстві.

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У Китаї несподівано зняли новий Smart #1 у тюнінгу Brabus. Перший кросовер марки отримає потужну заряджену версію та презентувати її можуть до кінця цього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Два двигуни кросовера сумарно розвивають 400 к. с. Фото: CarNewsChina

Електричний кросовер Smart випускатимуть на підприємстві Geely у Китаї, тому не дивно, що його "гарячий" варіант помітили саме в цій країні. Участь Brabus у доопрацюванні моделі також не дивує, адже раніше німці вже не раз робили тюнінг Smart, причому як бензинових, так і електричних.

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За попередніми даними, електромобіль Smart #1 Brabus отримає повний привід та два мотори сумарною потужністю 400 к. с. Нагадаємо, що стандартний кросовер задньопривідний і 272-сильний. Батарея залишилася незмінною (66 кВт∙год ), а запас ходу хоч і буде трохи меншим, ніж у базового Smart #1, але все одно перевищить 400 км.

[ + – ] Електрокар випускатимуть у Китаї Фото: CarNewsChina

Новий Smart #1 Brabus впізнати можна за аеродинамічним обвісом, дещо зміненою переднью частиною з додатковими повітрозабірниками та збільшеним спойлером на даху. Салон не показаний, але напевно кросовер отримає спортивні сидіння та кермо. Окрім того, комплектацію розширять камери кругового огляду.

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