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Перші фото надпотужного кросовера Smart від Brabus: у нього 400 сил та яскравий дизайн

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Фото: CarNewsChina | Smart #1 від Brabus відрізняється обвісом і зміненою передньою частиною

Smart #1 Brabus — топова "гаряча" версія електрокросовера. Випускатимуть його на китайському підприємстві.

У Китаї несподівано зняли новий Smart #1 у тюнінгу Brabus. Перший кросовер марки отримає потужну заряджену версію та презентувати її можуть до кінця цього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Два двигуни кросовера сумарно розвивають 400 к. с.
Фото: CarNewsChina

Електричний кросовер Smart випускатимуть на підприємстві Geely у Китаї, тому не дивно, що його "гарячий" варіант помітили саме в цій країні. Участь Brabus у доопрацюванні моделі також не дивує, адже раніше німці вже не раз робили тюнінг Smart, причому як бензинових, так і електричних.

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За попередніми даними, електромобіль Smart #1 Brabus отримає повний привід та два мотори сумарною потужністю 400 к. с. Нагадаємо, що стандартний кросовер задньопривідний і 272-сильний. Батарея залишилася незмінною (66 кВт∙год ), а запас ходу хоч і буде трохи меншим, ніж у базового Smart #1, але все одно перевищить 400 км.

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Електрокар випускатимуть у Китаї
Фото: CarNewsChina

Новий Smart #1 Brabus впізнати можна за аеродинамічним обвісом, дещо зміненою переднью частиною з додатковими повітрозабірниками та збільшеним спойлером на даху. Салон не показаний, але напевно кросовер отримає спортивні сидіння та кермо. Окрім того, комплектацію розширять камери кругового огляду.

Раніше Фокус повідомляв, що новий BMW X7 отримав заряджену версію від Alpina. Кросовер розвиває 290 км/год.