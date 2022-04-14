BMW засвітили найшвидший у світі сімейний кросовер за 170 тисяч євро

BMW Alpina XB7 з 621-сильним V8 здатний розвинути 290 км/год. При цьому він залишається комфортним семимісним авто.

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Майже відразу після презентації BMW X7 2023 розсекретили перше фото його зарядженої версії від ательє Alpina. Новий BMW Alpina XB7 надійде у продаж із грудня за ціною від 170 500 євро, тобто це найдорожчий кросовер бренду. Про це повідомляє офіційний сайт "Alpina".

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До того ж, XB7 — один із найпотужніших кросоверів марки. Його 4,4-літровий V8 із двома турбінами розвиває 621 к. с. і має крутний момент 800 Н∙м. Цього достатньо, щоб розганятися до 100 км/год за 4,2 с і розвивати 290 км/год. Це найшвидший у світі сімейний кросовер.

[ + – ] Потужність 4,4-літрового V8 твін-турбо підняли до 621 к. с. Фото: BMW

Двигун доповнили 48-вольтною "помірною" гібридною установкою, що зробило його дещо економнішим. За замовчуванням кросовер комплектують пневмопідвіскою зі змінним кліренсом, електронним заднім диференціалом і ефективнішими гальмами Brembo.

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Відрізнити Alpina XB7 від стандартного BMW X7 2023 можна за агресивнішими бамперами, обважуванням і 21-дюймовими дисками (23-дюймові колеса — опція). Салон поки не розсекречений, але, напевно, всередині особлива обробка. Заряджений кросовер зберігає три ряди сидінь і залишається комфортним.

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