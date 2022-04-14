BMW засветили самый быстрый в мире семейный кроссовер за 170 тысяч евро

BMW Alpina XB7 с 621-сильным V8 способен развить 290 км/ч. При этом он остается комфортабельным семиместным авто.

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Практически сразу после презентации BMW X7 2023 рассекретили первое фото его заряженной версии от ателье Alpina. Новый BMW Alpina XB7 поступит в продажу с декабря по цене от 170 500 евро, то есть это самый дорогой кроссовер бренда. Об этом сообщает официальный сайт Alpina.

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К тому же, XB7 – один из самых мощных кроссоверов марки. Его 4,4-литровый V8 с двумя турбинами развивает 621 л. с. и обладает крутящим моментом в 800 Н∙м. Этого достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 4,2 с и развивать 290 км/ч. Это самый быстрый в мире семейный кроссовер.

[ + – ] Мощность 4,4-литрового V8 твин-турбо подняли до 621 л. с. Фото: BMW

Двигатель дополнили 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой, что сделало его несколько экономичнее. По умолчанию кроссовер комплектуют пневмоподвеской с изменяемым клиренсом, электронным задним дифференциалом и более эффективными тормозами Brembo.

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Отличить Alpina XB7 от стандартного BMW X7 2023 можно по более агрессивным бамперам, обвесу и 21-дюймовым дискам (23-дюймовые колеса – опция). Салон пока не рассекречен, но наверняка внутри будет особая отделка. Заряженный кроссовер сохраняет три ряда сидений и остается комфортабельным.

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