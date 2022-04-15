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Первые фото сверхмощного кроссовера Smart от Brabus: у него 400 сил и яркий дизайн

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Фото: CarNewsChina | Smart #1 от Brabus отличается обвесом и измененной передней частью

Smart #1 Brabus — топовая "горячая" версия электрокроссовера. Выпускать его будут на китайском предприятии.

В Китае неожиданно засняли новый Smart #1 в тюнинге Brabus. Первый кроссовер марки получит мощную заряженную версию и презентовать ее могут до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Smart #1 Brabus, новый Smart #1 Brabus, новый Smart #1, Smart Brabus, тюнинг Smart, кроссовер Smart, электромобиль Smart
Два мотора кроссовера суммарно развивают 400 л. с.
Фото: CarNewsChina

Электрический кроссовер Smart будут выпускать на предприятии Geely в Китае, так что неудивительно, что его "горячий" вариант заметили именно в этой стране. Участие Brabus в доработке модели также не удивляет, ведь раньше немцы уже не раз делали тюнинг Smart, причем как бензиновых, так и электрических.

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По предварительным данным, электромобиль Smart #1 Brabus получит полный привод и два мотора суммарной мощностью 400 л. с. Напомним, что стандартный кроссовер заднеприводной и 272-сильный. Батарея осталась неизменной (66 кВт∙ч), а запас хода хоть и будет чуть меньше, чем у базового Smart #1, но все равно превысит 400 км.

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Электрокар будут выпускать в Китае
Фото: CarNewsChina

Новый Smart #1 Brabus узнается по аэродинамическому обвесу, несколько измененной передней части с дополнительными воздухозаборниками и увеличенному спойлеру на крыше. Салон не показан, но наверняка кроссовер получит спортивные сиденья и руль. Кроме того, комплектацию расширят камеры кругового обзора.

Ранее Фокус сообщал, что новый BMW X7 получил заряженную версию от Alpina. Кроссовер развивает 290 км/ч.