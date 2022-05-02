Brabus представил свою самую нестандартную модель: она оснащена двумя моторами и кроватью

Новый Brabus Shadow предложат в двух модификациях и выпустят тиражом всего в 200 экземпляров.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Ателье Brabus расширяет сферу деятельности и открывает новые для себя сегменты. Так, недавно немецкие тюнеры представили свой первый мотоцикл, а теперь на выставке на Мальорке показали скоростной катер Shadow. Об этом сообщает официальный сайт Brabus.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Одномоторный Brabus Shadow 300 First Edition Фото: brabus.com

В основе Brabus Shadow лежит 7,6-метровый катер, изначально построенный финской компанией Axopar Boats. Немцы предлагают два варианта тюнинга: Shadow 300 First Edition оснащен одним 300-сильным V8 Mercury Marine, а Shadow 900 Deep Blue — двумя 450-сильными моторами этого же производителя.

[ + – ] Brabus Shadow 900 способен развить скорость свыше 110 км/ч Фото: brabus.com

В первом случае максимальная скорость составляет 50 узлов (93 км/ч), а во втором — свыше 60 узлов (110 км/ч). Кроме того, разработчики отмечают отличную маневренность катера и наличие современного автопилота.

Также тюнинг Brabus включает эксклюзивную отделку салона. Сиденья обшиты дорогой красной кожей, а передняя панель отделана карбоном. Присутствуют и вставки из алькантары. Щиток приборов представлен двумя 12-дюймовыми дисплеями, один из которых отведен для навигации.

[ + – ] Интерьер отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: brabus.com

А еще для Brabus Shadow предлагают широкий перечень эксклюзивных опций. Ему доступны раковина, холодильник, двуспальная кровать, шезлонги, светодиодная подсветка палубы, мощная аудиосистема.

Важно

Новый Range Rover Sport 2023 рассекречен перед премьерой

Производство Brabus Shadow стартует летом. Всего выпустят только 200 таких катеров.

Ранее Фокус рассказывал про новый кроссовер Smart в тюнинге Brabus.