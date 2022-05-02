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Brabus представил свою самую нестандартную модель: она оснащена двумя моторами и кроватью

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Brabus Shadow 900 Deep Blue, Brabus Shadow, Brabus Shadow 300 First Edition, катер Brabus, тюнинг Brabus
Фото: brabus.com | В основе Brabus Shadow лежит катер компании Axopar Boats

Новый Brabus Shadow предложат в двух модификациях и выпустят тиражом всего в 200 экземпляров.

Ателье Brabus расширяет сферу деятельности и открывает новые для себя сегменты. Так, недавно немецкие тюнеры представили свой первый мотоцикл, а теперь на выставке на Мальорке показали скоростной катер Shadow. Об этом сообщает официальный сайт Brabus.

Brabus Shadow 900 Deep Blue, Brabus Shadow, Brabus Shadow 300 First Edition, катер Brabus, тюнинг Brabus
Одномоторный Brabus Shadow 300 First Edition
Фото: brabus.com

В основе Brabus Shadow лежит 7,6-метровый катер, изначально построенный финской компанией Axopar Boats. Немцы предлагают два варианта тюнинга: Shadow 300 First Edition оснащен одним 300-сильным V8 Mercury Marine, а Shadow 900 Deep Blue — двумя 450-сильными моторами этого же производителя.

Brabus Shadow 900 Deep Blue, Brabus Shadow, Brabus Shadow 300 First Edition, катер Brabus, тюнинг Brabus
Brabus Shadow 900 способен развить скорость свыше 110 км/ч
Фото: brabus.com

В первом случае максимальная скорость составляет 50 узлов (93 км/ч), а во втором — свыше 60 узлов (110 км/ч). Кроме того, разработчики отмечают отличную маневренность катера и наличие современного автопилота.

Также тюнинг Brabus включает эксклюзивную отделку салона. Сиденья обшиты дорогой красной кожей, а передняя панель отделана карбоном. Присутствуют и вставки из алькантары. Щиток приборов представлен двумя 12-дюймовыми дисплеями, один из которых отведен для навигации.

Brabus Shadow 900 Deep Blue, Brabus Shadow, Brabus Shadow 300 First Edition, катер Brabus, тюнинг Brabus
Интерьер отделан кожей, алькантарой и карбоном
Фото: brabus.com

А еще для Brabus Shadow предлагают широкий перечень эксклюзивных опций. Ему доступны раковина, холодильник, двуспальная кровать, шезлонги, светодиодная подсветка палубы, мощная аудиосистема.

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Производство Brabus Shadow стартует летом. Всего выпустят только 200 таких катеров.

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