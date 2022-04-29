Два в одному: Honda запускає у продаж недорогий електрокросовер
Електромобіль Honda запропонують у двох версіях e:NS1 та e:NP1. Його запас ходу — до 510 км.
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Розсекречені електромобілі Honda e:NS1 та e:NP1. По суті, це той самий кросовер, але в різних версіях. З травня модель надійде у продаж за ціною 27-33 тис. доларів, повідомляє офіційний сайт Honda.
Нова Honda e:NS1/e:NP1 — електрична версія моделі HR-V. Обидва варіанти електрокара випускатимуть у Китаї: виробництвом e:NS1 займається підприємство Dongfeng-Honda, а e:NP1 — GAC-Honda. Власне, це і стало основною причиною для різних назв однієї моделі.
Електрокари Honda e:NP1 і e:NS1 відрізняються один від одного лише деталями на кшталт декору на передньому бампері або оздобленням салону. А від Honda HR-V 2022 відрізнити їх легко за пластиковою заглушкою на місці решітки радіатора.
У салоні змін, якщо порівняти з HR-V, більше. Електромобіль отримав збільшену віртуальну панель приладів та величезний 15,6-дюймовий сенсорний дисплей портретного формату. Крім того, замість важеля КПП передбачено кнопки.
Кросовер Honda e:NS1/e:NP1 запропонований у двох версіях:
- 182 к. с., батарея на 53,6 кВт∙год, запас ходу 420 км
- 204 к. с., батарея на 68,8 кВт∙год, запас ходу 510 км
Максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год в обох модифікаціях.
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