Представлений новий кросовер Honda HR-V 2023, але є нюанс

Кросовери Honda HR-V в Європі й Америці кардинально відрізнятимуться один від одного.

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Опубліковані перші офіційні фото Honda HR-V 2023. Це вже другий кросовер марки з такою назвою – для північноамериканського ринку створили окрему модель, яка мало чим схожа на європейську тезку. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

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Офіційна прем'єра кросовера відбудеться цього місяця на автошоу в Нью-Йорку. Цікаво, що в Honda допускають продаж нової моделі і в Європі, проте під іншою назвою.

[ + – ] Кросовер побудований на платформі Honda Civic Фото: Honda

Нова Honda HR-V 2023 для США та Канади кардинально відрізняється від європейського варіанту зовні, адже її дизайн є елегантнішим. У кросовера овальна решітка радіатора та довгасті фари.

Відомо, що американська Honda HR-V буде більшою. Кросовер побудований на платформі Honda Civic 2022 тоді, як європейська модифікація використовує компактнішу архітектуру Honda Jazz.

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Характеристики Honda HR-V поки не розголошують раніше, повідомлялося, що модель буде доступна виключно в 184-сильному гібридному виконанні з 2,0-літровим бензиновим двигуном і електромотором.

[ + – ] Американський HR-V більший за європейський Фото: Honda

Утім, не виключено, що лінійку розширять бензинові мотори об'ємом 2,0 л (160 к. с.) і 1,5 л турбо (182 к. с.). Кросовер Honda оснастять варіатором і запропонують із переднім або повним приводом.

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