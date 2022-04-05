Представлений новий кросовер Honda HR-V 2023, але є нюанс
Кросовери Honda HR-V в Європі й Америці кардинально відрізнятимуться один від одного.
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Опубліковані перші офіційні фото Honda HR-V 2023. Це вже другий кросовер марки з такою назвою – для північноамериканського ринку створили окрему модель, яка мало чим схожа на європейську тезку. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.
Офіційна прем'єра кросовера відбудеться цього місяця на автошоу в Нью-Йорку. Цікаво, що в Honda допускають продаж нової моделі і в Європі, проте під іншою назвою.
Нова Honda HR-V 2023 для США та Канади кардинально відрізняється від європейського варіанту зовні, адже її дизайн є елегантнішим. У кросовера овальна решітка радіатора та довгасті фари.
Відомо, що американська Honda HR-V буде більшою. Кросовер побудований на платформі Honda Civic 2022 тоді, як європейська модифікація використовує компактнішу архітектуру Honda Jazz.Важливо
Характеристики Honda HR-V поки не розголошують раніше, повідомлялося, що модель буде доступна виключно в 184-сильному гібридному виконанні з 2,0-літровим бензиновим двигуном і електромотором.
Утім, не виключено, що лінійку розширять бензинові мотори об'ємом 2,0 л (160 к. с.) і 1,5 л турбо (182 к. с.). Кросовер Honda оснастять варіатором і запропонують із переднім або повним приводом.
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