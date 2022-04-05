Представлен новый кроссовер Honda HR-V 2023, но есть нюанс

Кроссоверы Honda HR-V в Европе и Америке будут кардинально отличаться друг от друга.

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Опубликованы первые официальные фото Honda HR-V 2023. Это уже второй кроссовер марки с таким названием – для североамериканского рынка создали отдельную модель, которая мало чем схожа с европейским тезкой. Об этом сообщает официальный сайт Honda.

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Официальная премьера кроссовера состоится в этом месяце на автошоу в Нью-Йорке. Интересно, что в Honda допускают продажу новой модели и в Европе, однако под другим названием.

[ + – ] Кроссовер построен на платформе Honda Civic Фото: Honda

Новая Honda HR-V 2023 для США и Канады кардинально отличается от европейского варианта внешне, ведь ее дизайн элегантнее. У кроссовера овальная решетка радиатора и продолговатые фары.

Известно, что американская Honda HR-V будет крупнее. Кроссовер построен на платформе Honda Civic 2022 тогда, как европейская модификация использует архитектуру более компактной Honda Jazz.

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Характеристики Honda HR-V пока не разглашают ранее сообщалось, что модель будет доступна исключительно в 184-сильном гибридном исполнении с 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором.

[ + – ] Американский HR-V крупнее европейского Фото: Honda

Впрочем, не исключено, что линейку расширят бензиновые моторы объемом 2,0 л (160 л. с.) и 1,5 л турбо (182 л. с.). Кроссовер Honda оснастят вариатором и предложат с передним либо полным приводом.

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