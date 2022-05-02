Смесь суперкара и Гелендвагена: первые изображения самого необычного Mercedes
Новый Mercedes-AMG отличается очень нестандартным дизайном. Авто выпустят в единственном экземпляре.
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Опубликованы первые тизеры нового суперкара от Mercedes-AMG. Эксклюзивную модель презентуют 5 мая и выглядит она очень необычно. Первые ее подробности раскрыли на официальной странице немецкого бренда в Instagram.
Дизайн купе получился весьма оригинальным. В профиль оно напоминает суперкар Mercedes-AMG GT: у него схожий силуэт с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. А вот передняя часть выполнена в духе Mercedes-Benz G-Class – с характерной прямоугольной решеткой радиатора и круглыми фарами. Двери открываются против движения.Важно
Над автомобилем совместно поработали специалисты Mercedes-AMG и дизайнер Will.I.Am, известный своими нестандартными и сногсшибательными тюнинг-проектами. Это первая его работа для крупного автоконцерна.
Суперкар Mercedes останется в одном-единственном экземпляре. Его продадут с аукциона, а вырученные средства пойдут на поддержку молодых и перспективных автодизайнеров – им будут помогать со школьного возраста.
Ранее Фокус сообщал, что Brabus представил свой самый необычный проект. Немецкие тюнеры взялись за доработку скоростного катера.