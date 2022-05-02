Годзілла спливла: культовий суперкар Nissan потрапив у курйозне ДТП (відео)
Спортивний Nissan GT-R потонув у морі серед білого дня і діставати його довелося за допомогою лебідки та водолазів.
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Недешевий суперкар Nissan GT-R став жертвою неуважності власника. Автомобіль втопили у морі на рівному місці. Про це повідомляє сайт "Carscoops".
Інцидент мав місце на Філіппінах. Група автомобілістів зібралася на березі моря для вуличних перегонів. Один із учасників змагань приїхав на Nissan GT-R.
Втім, суперкар опинився в морі не через гонку. Власник припаркував автомобіль на схилі і просто забув поставити його на ручник. Суперкар Nissan скотився по нахиленій греблі прямо у воду.
Глибина моря там перевищує 1,5 м, тобто низький Nissan GT-R занурився повністю. Витягували його за допомогою лебідки та за участю аквалангістів, що зібрало натовп роззяв. Очевидно, після такого "купання" автомобіль серйозно постраждав і навряд його буде просто відновити.Важливо
Нагадаємо, що культове купе Nissan GT-R, прозване Годзіллою, випускають з 2008 року. Автомобіль оснащений 3,8-літровим V6 твін-турбо, який у різних версіях моделі розвиває від 480 до 720 к. с.
Nissan GT-R вважається недорогим суперкаром, адже базова версія коштує трохи більше 100 тис. доларів. У лінійці є і дорогий лімітований варіант за мільйон євро.
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