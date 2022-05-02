Годзілла спливла: культовий суперкар Nissan потрапив у курйозне ДТП (відео)

Спортивний Nissan GT-R потонув у морі серед білого дня і діставати його довелося за допомогою лебідки та водолазів.

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Недешевий суперкар Nissan GT-R став жертвою неуважності власника. Автомобіль втопили у морі на рівному місці. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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Інцидент мав місце на Філіппінах. Група автомобілістів зібралася на березі моря для вуличних перегонів. Один із учасників змагань приїхав на Nissan GT-R.

[ + – ] За порятунком авто спостерігав натовп роззяв Фото: скриншот/youtube

Втім, суперкар опинився в морі не через гонку. Власник припаркував автомобіль на схилі і просто забув поставити його на ручник. Суперкар Nissan скотився по нахиленій греблі прямо у воду.

[ + – ] Nissan GT-R забули поставити на ручник і він скотився у воду

Глибина моря там перевищує 1,5 м, тобто низький Nissan GT-R занурився повністю. Витягували його за допомогою лебідки та за участю аквалангістів, що зібрало натовп роззяв. Очевидно, після такого "купання" автомобіль серйозно постраждав і навряд його буде просто відновити.

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Нагадаємо, що культове купе Nissan GT-R, прозване Годзіллою, випускають з 2008 року. Автомобіль оснащений 3,8-літровим V6 твін-турбо, який у різних версіях моделі розвиває від 480 до 720 к. с.

[ + – ] Nissan GT-R — культовий суперкар, прозваний Годзіллою

Nissan GT-R вважається недорогим суперкаром, адже базова версія коштує трохи більше 100 тис. доларів. У лінійці є і дорогий лімітований варіант за мільйон євро.

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