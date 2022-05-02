Годзилла уплыла: культовый суперкар Nissan попал в курьезное ДТП (видео)
Спортивный Nissan GT-R утонул в море средь белого дня и доставать его пришлось с помощью лебедки и водолазов.
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Недешевый суперкар Nissan GT-R стал жертвой невнимательности владельца. Автомобиль утопили в море на ровном месте. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Инцидент имел место на Филиппинах. Группа автомобилистов собралась на берегу моря для проведения уличных гонок. Один из участников соревнований приехал на Nissan GT-R.
Впрочем, суперкар оказался в море не в результате гонки. Владелец припарковал автомобиль на уклоне и попросту забыл поставить его на ручник. Суперкар Nissan скатился по наклоненной дамбе прямо в воду.
Глубина моря в том месте превышает 1,5 м, то есть низкий Nissan GT-R погрузился полностью. Вытягивали его с помощью лебедки и при участии аквалангистов, что собрало толпу зевак. Очевидно после такого "купания" автомобиль серьезно пострадал и вряд ли его будет просто восстановить.Важно
Напомним, что культовое купе Nissan GT-R, прозванное Годзиллой, выпускают с 2008 года. Автомобиль оснащен 3,8-литровым V6 твин-турбо, который в разных версиях модели развивает от 480 до 720 л. с.
Nissan GT-R считается недорогим суперкаром, ведь базовая версия стоит немного больше 100 тыс. долларов. В прочем, в линейке есть и дорогой лимитированный вариант за миллион евро.
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