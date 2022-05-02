Годзилла уплыла: культовый суперкар Nissan попал в курьезное ДТП (видео)

Спортивный Nissan GT-R утонул в море средь белого дня и доставать его пришлось с помощью лебедки и водолазов.

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Недешевый суперкар Nissan GT-R стал жертвой невнимательности владельца. Автомобиль утопили в море на ровном месте. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Инцидент имел место на Филиппинах. Группа автомобилистов собралась на берегу моря для проведения уличных гонок. Один из участников соревнований приехал на Nissan GT-R.

[ + – ] За спасением авто наблюдала толпа зевак Фото: скриншот/youtube

Впрочем, суперкар оказался в море не в результате гонки. Владелец припарковал автомобиль на уклоне и попросту забыл поставить его на ручник. Суперкар Nissan скатился по наклоненной дамбе прямо в воду.

[ + – ] Nissan GT-R забыли поставить на ручник и он скатился в воду

Глубина моря в том месте превышает 1,5 м, то есть низкий Nissan GT-R погрузился полностью. Вытягивали его с помощью лебедки и при участии аквалангистов, что собрало толпу зевак. Очевидно после такого "купания" автомобиль серьезно пострадал и вряд ли его будет просто восстановить.

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Напомним, что культовое купе Nissan GT-R, прозванное Годзиллой, выпускают с 2008 года. Автомобиль оснащен 3,8-литровым V6 твин-турбо, который в разных версиях модели развивает от 480 до 720 л. с.

[ + – ] Nissan GT-R — культовый суперкар, прозванный Годзиллой

Nissan GT-R считается недорогим суперкаром, ведь базовая версия стоит немного больше 100 тыс. долларов. В прочем, в линейке есть и дорогой лимитированный вариант за миллион евро.

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