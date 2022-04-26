ДТП на $3,5 миллиона: автопилот Tesla не заметил реактивный самолет (видео)

Tesla на автопилоте снова попала в ДТП. Стоимость поврежденного бизнес-джета составляет 3,5 млн. долларов.

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Автопилот Tesla снова стал причиной ДТП, причем на этот раз – весьма нестандартного. Электрический кроссовер Tesla Model Y протаранил реактивный самолет. Об этом сообщает сайт Reddit.

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Инцидент имел место в аэропорту американского города Спокан (штат Вашингтон). На видео видно, что Tesla Model Y врезается в бизнес-джет Cirrus Vision стоимостью 3,5 млн. долларов и разворачивает его. Почему электрокроссовер оказался среди самолетов — неизвестно, но можно заметить, что водителя за рулем нет.

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В отличие от предыдущих подобных ДТП, на этот раз в Tesla Model Y был активирован не автопилот для движения по дорогам, а функция автономной парковки Smart Summon. Она позволяет автомобилю покинуть паркоместо и подъехать к водителю на автопилоте.

Активируется парковочный автопилот Smart Summon посредством специального приложения в смартфоне. Для того, чтобы машина передвигалась, необходимо держать палец на специальной кнопки: если отпустить ее, то авто сразу остановится.

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Естественно, в режиме Smart Summon автомобиль должен распознавать препятствия, тем более, такие большие, как самолет. Однако на этот раз что-то пошло не так. К счастью, в ДТП никто не пострадал и повреждения самолета не слишком серьезные.

Ранее Фокус сообщал, что Илон Маск открыл новый завод Tesla в Техасе и презентовал серийный вариант пикапа Cybertruck.