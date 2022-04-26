ДТП на $3,5 мільйони: автопілот Tesla не помітив реактивний літак (відео)

Tesla на автопілоті знову потрапила в ДТП. Вартість пошкодженого бізнес-джету складає 3,5 млн доларів.

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Автопілот Tesla знову став причиною ДТП, причому цього разу — дуже нестандартного. Електричний кросовер Tesla Model Y протаранив реактивний літак. Про це повідомляє сайт Reddit.

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Інцидент стався в аеропорту американського міста Спокан (штат Вашингтон). На відео видно, що Tesla Model Y врізається в бізнес-джет Cirrus Vision вартістю 3,5 млн доларів і розвертає його. Чому електрокросовер опинився серед літаків — невідомо, але можна побачити, що водія за кермом немає.

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На відміну від попередніх подібних ДТП, цього разу в Tesla Model Y був активований не автопілот для руху по дорогах, а функція автономного паркування Smart Summon. Вона дозволяє автомобілю покинути паркомісце та під'їхати до водія на автопілоті.

Активується паркувальний автопілот Smart Summon за допомогою спеціальної програми у смартфоні. Щоб машина пересувалася, необхідно тримати палець на спеціальній кнопці: якщо відпустити її, то авто відразу зупиниться.

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Звичайно, в режимі Smart Summon автомобіль повинен розпізнавати перешкоди, тим більше такі великі, як літак. Проте цього разу щось пішло не так. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав і пошкодження літака не надто серйозні.

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