"Сільпо" попросило в Ілона Маска електричні вантажівки Tesla

Tesla Semi пропонують протестувати в екстремальних умовах воєнного стану. Електромобілі планують використовувати для доставки продуктів.

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В Україні можуть з'явитись вантажні електромобілі Tesla Semi. Мережа супермаркетів "Сільпо" звернулася до Ілона Маска з проханням надати їх для доставки продуктів. Звернення з'явилося на сторінці "Сільпо" у Twitter.

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Прохання пояснили тим, що постійні бомбардування українських нафтобаз російською авіацією і ракетами можуть призвести до нестачі палива, тому під загрозою доставка продуктів до супермаркетів. Водночас вантажні електромобілі Tesla Semi випробуватимуть в екстремальних умовах. Поки що Ілон Маск не відповів.

Нагадаємо, що електричну вантажівку Tesla Semi представили ще в 2017 році, а з кінця 2021 року розпочався випуск пробної партії сідельних тягачів. У 2023 році планують розпочати повномасштабне виробництво електрокара.

Першою Tesla Semi отримає компанія PepsiCo, яка замовила сотню електровантажівок. Також 175 Semi купила мережа супермаркетів Walmart. Усього ж електромобіль зібрав 750 замовлень — на нього чекають компанії Anheuser-Busch InBev, DHL та FedEx.

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Нова Tesla Semi коштує від 150 до 200 тисяч доларів. Електровантажівку пропонують у двох версіях — із запасом ходу 480 та 800 км. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5 с без напівпричепа та за 20 с — з ним.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск вирішив надати Україні свій супутниковий інтернет Starlink.

Також Фокус писав, що український виробник електромобілів створив автомобіль для армії.