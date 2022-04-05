Український виробник електрокарів створив недорогий позашляховик для армії (відео)

Собівартість одного багі CoolOn CTRLz – лише 50 тис. гривень. Прототип авто тестують.

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Компанія CoolOn, що створює першу українську електровантажівку, вирішила призупинити її розробку та допомогти ЗСУ. Спеціально для армії створили легкий багі CoolOn CTRLz. Про це розповів у Facebook керівник компанії Віталій Бризгалов.

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У CoolOn дізналися про потреби військових і вирішили побудувати легкий автомобіль підвищеної прохідності. Він призначений для швидких подорожей на лінію фронту, на ньому також можуть монтувати протитанкові комплекси.

[ + – ] Підвіска автомобіля посилена для бездоріжжя

Перший екземпляр багі CoolOn CTRLz уже готовий і проходить випробування. Заради допомоги захисникам України компанії навіть довелося на якийсь час відступити від своїх принципів, адже автомобіль оснащений бензиновим двигуном. У прототипі встановлено лише одне крісло, але в ЗСУ постачатимуть двомісні машини.

[ + – ] Прототип багі проходить випробування

CoolOn CTRLz вийшов простим у конструкції та недорогим – собівартість багі становить 50 тис. гривень. У автомобіля міцний сталевий каркас і посилена підвіска для бездоріжжя. Зараз оголошено збір коштів на випуск двох таких машин.

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Це не перший такий автомобіль для армії. Випуск подібних багі вже налагодили волонтери з Чернівців.

Також Фокус повідомляв, що у Великій Британії спеціально для України розпочали випуск броньованих карет швидкої допомоги.