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Авто Російсько-українська війна

Український виробник електрокарів створив недорогий позашляховик для армії (відео)

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Багі оснастили бензиновим двигуном

Собівартість одного багі CoolOn CTRLz – лише 50 тис. гривень. Прототип авто тестують.

Компанія CoolOn, що створює першу українську електровантажівку, вирішила призупинити її розробку та допомогти ЗСУ. Спеціально для армії створили легкий багі CoolOn CTRLz. Про це розповів у Facebook керівник компанії Віталій Бризгалов.

У CoolOn дізналися про потреби військових і вирішили побудувати легкий автомобіль підвищеної прохідності. Він призначений для швидких подорожей на лінію фронту, на ньому також можуть монтувати протитанкові комплекси.

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Підвіска автомобіля посилена для бездоріжжя

Перший екземпляр багі CoolOn CTRLz уже готовий і проходить випробування. Заради допомоги захисникам України компанії навіть довелося на якийсь час відступити від своїх принципів, адже автомобіль оснащений бензиновим двигуном. У прототипі встановлено лише одне крісло, але в ЗСУ постачатимуть двомісні машини.

Прототип багі проходить випробування

CoolOn CTRLz вийшов простим у конструкції та недорогим – собівартість багі становить 50 тис. гривень. У автомобіля міцний сталевий каркас і посилена підвіска для бездоріжжя. Зараз оголошено збір коштів на випуск двох таких машин.

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Це не перший такий автомобіль для армії. Випуск подібних багі вже налагодили волонтери з Чернівців.

Також Фокус повідомляв, що у Великій Британії спеціально для України розпочали випуск броньованих карет швидкої допомоги.