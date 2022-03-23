Конфіскований "Гелендваген" кримінального авторитета врятував життя спецназу в Ірпені (фото)
Вартість броньованого Mercedes-Benz G-Class – близько пів мільйона доларів. Автомобіль передали бійцям підрозділу "КОРД".
Броньований Mercedes-Benz G-Class урятував чотирьох бійців поліцейського спецназу "КОРД" під час штурму Ірпеня. Позашляховик раніше належав кримінальному авторитету. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, "Гелендваген" потрапив під обстріл учора. Якби автомобіль був неброньованим, то бійці "Корду" загинули б. На фото видно, що джип сильно обгорів.
Mercedes-Benz G-Class вилучили в межах кримінальної справи в кримінального авторитета Андрія Недзельського, також відомого як Нєдєля. Вартість автомобіля – близько 500 тисяч доларів.Важливо
Позашляховик перебував під арештом на штрафмайданчику держпідприємства СЕТАМ. Потім, відповідно до законодавства про воєнний стан, "Гелік" вилучили та передали підрозділу "КОРД".
Антон Геращенко закликав інших кримінальних авторитетів віддавати свої броньовані автомобілі на фронт. Так вони врятують життя українських бійців.
Раніше Фокус повідомляв, що українці своїми руками створюють дуже нестандартні позашляховики для армії.