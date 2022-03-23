Конфискованный Гелендваген криминального авторитета спас жизнь спецназу в Ирпене (фото)

Стоимость бронированного Mercedes-Benz G-Class – около полумиллиона долларов. Автомобиль передали бойцам подразделения "КОРД".

Бронированный Mercedes-Benz G-Class спас четырех бойцов полицейского спецназа "КОРД" во время штурма Ирпеня. Внедорожник ранее принадлежал криминальному авторитету. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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[ + – ] Автомобиль принадлежал криминальному авторитету Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

По его словам, Гелендваген попал под обстрел вчера. Если бы автомобиль был небронированным, то бойцы "КОРДа" погибли бы. На фото видно, что внедорожник сильно обгорел.

Mercedes-Benz G-Class изъяли в рамках уголовного дела у криминального авторитета Андрея Недзельского, также известного, как Неделя. Стоимость автомобиля – около 500 тыс. долларов.

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Внедорожник находился под арестом на штрафплощадке госпредприятия СЕТАМ. Затем в соответствии с законодательством о военном положении Гелик изъяли и передали подразделению "КОРД".

[ + – ] Цена внедорожника - около 500 тыс. долларов Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Антон Геращенко призвал других криминальных авторитетов отдавать свои бронированные автомобили на фронт. Таким образом, они спасут жизни украинских бойцов.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы своими руками создают очень нестанадртные внедорожники для армии.