В Украине на границе задержали роскошные Rolls-Royce родственника Дмитрия Медведева

Дорогие Rolls-Royce Phantom и Cullinan не дали вывезти из Украины в Молдову во время войны.

В Винницкой области на пункте пропуска "Могилев-Подольский-Отач" (на границе с Молдовой) Государственное бюро расследований задержало сразу три роскошных Rolls-Royce. Автомобили пытались вывезти из Украины, но на данный момент их выезд запрещен. Об этом в ГБР сообщили изданию Mind.

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[ + – ] Три Rolls-Royce не дали вывезти за границу Фото: ГБР

Инспекторы ГБР пресекли вывоз за границу гражданами Шкурдодой А. и Битяком М. Rolls-Royce Phantom, 2019 года с номером АА0001РР и Rolls-Royce Cullinan, 2021 года на номерах АА0001НС. Оба авто зарегистрированы на ООО "Карпе Ренталс": юридический адрес компании – Киев, Спортивная площадь, 1 (ТЦ "Гулливер").

По данным ГБР, автомобили пребывают в пользовании владельца "Гулливера", а также сетей магазинов бытовой техники "Эльдорадо" и "Технополис" Виктора Полищука, состоящего в родственных связях с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым.

[ + – ] Этот Rolls-Royce Cullinan зарегистрирован на гражданку РФ 2019 года рождения Фото: ГБР

Кроме того, на этом же пункте пропуска ГБР удалось задержать еще один кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Авто 2019 года с номером КА0025ММ зарегистрировано на гражданку РФ Андриану Андреевну Иманали 2019 года рождения, зарегистрированной в Киеве на пр. Науки, 34, кв. 22.

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По предварительной информации, она является дочерью гражданина России, криминального авторитета Иманали (Родина) Андриана Михайловича, также известного как Андрей Ростовский и Полузверь.

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