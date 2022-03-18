В Україні на кордоні затримали розкішні Rolls-Royce родича Дмитра Медведєва

Дорогі Rolls-Royce Phantom та Cullinan не дали вивезти з України до Молдови під час війни.

У Вінницькій області на пункті пропуску "Могилів-Подільський-Отач" (на кордоні з Молдовою) Державне бюро розслідувань затримало одразу три розкішні Rolls-Royce. Автомобілі намагалися вивезти з України, але зараз їхній виїзд заборонили. Про це в ДБР повідомили виданню Mind.

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[ + – ] Три Rolls-Royce не дали вивезти за кордон Фото: ДБР

Інспектори ДБР припинили вивіз за кордон громадянами Шкурдодою А. та Бітяком М. Rolls-Royce Phantom, 2019 року з номером АА0001РР та Rolls-Royce Cullinan, 2021 року на номерах АА0001НС. Обидва авто зареєстровані на ТОВ "Карпе Ренталс": юридична адреса компанії — Київ, Спортивна площа, 1 (ТЦ "Гулівер").

За даними ДБР, автомобілі перебувають у користуванні власника "Гулівера", а також мереж магазинів побутової техніки "Ельдорадо" та "Технополіс" Віктора Поліщука, який перебуває в родинних зв'язках з експрезидентом РФ Дмитром Медведєвим.

[ + – ] Цей Rolls-Royce Cullinan зареєстровано на громадянку РФ 2019 року народження Фото: ДБР

Крім того, на цьому пункті пропуску ДБР вдалося затримати ще один кросовер Rolls-Royce Cullinan. Авто 2019 з номером КА0025ММ зареєстровано на громадянку РФ Андріану Андріївну Іманалі 2019 року народження, зареєстрованої в Києві на пр. Науки, 34, кв. 22.

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За попередньою інформацією, вона є дочкою громадянина Росії, кримінального авторитету Іманалі (Родіна) Андріана Михайловича, також відомого як Андрій Ростовський та Напівзвір.

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