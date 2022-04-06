"Сильпо" попросило у Илона Маска электрические грузовики Tesla

Tesla Semi предлагают протестировать в экстремальных условиях военного положения. Электромобили планируют испольовать для доставки продуктов.

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В Украине могут появиться грузовые электромобили Tesla Semi. Сеть супермаркетов "Сильпо" обратилась к Илону Маску с просьбой предоставить их для доставки продуктов. Обращение появилось на странице "Сильпо" в Twitter.

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Просьбу объяснили тем, что постоянные бомбардировки украинских нефтебаз российской авиацией и ракетами могут привести к нехватке топлива, поэтому под угрозой доставка продуктов в супермаркеты. Заодно грузовые электромобили Tesla Semi испытают в экстремальных условиях. Пока Илон Маск не ответил.

Напомним, что электрический грузовик Tesla Semi представили еще в 2017 году, а с конца 2021 года начался выпуск пробной партии седельных тягачей. В 2023 году планируют приступить к полномасштабному производству электрокара.

Первой Tesla Semi получит компания PepsiCo, заказавшая сотню электрогрузовиков. Также 175 Semi купила сеть супермаркетов Walmart. Всего же электромобиль собрал 750 предзаказов – его ожидают компании Anheuser-Busch InBev, DHL и FedEx.

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Новая Tesla Semi стоит от 150 до 200 тыс. долларов. Электрогрузовик предлагают в двух версиях – с запасом хода 480 и 800 км. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с без полуприцепа и за 20 с – с ним.

Напомним, ранее Илон Маск решил предоставить Украине свой спутниковый интернет Starlink.

Также Фокус писал, что украинский производитель электромобилей создал авто для армии.