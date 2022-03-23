Илон Маск танцует: европейский завод Tesla полноценно заработал (видео)

Предприятие в Берлине – третий по счету завод по выпуску электромобилей Tesla. Ежегодно он может выпускать до полумиллиона авто.

В Германии торжественно запустили новое предприятие Tesla Giga Berlin. В церемонии приняли участие Илон Маск, а также федеральный канцлер Олаф Шольц и другие члены немецкого правительства, сообщает DW.

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Запуск полномасштабного производства на Giga Berlin несколько раз откладывали. Ранее предприятие уже выпустило пробную предсерийную партию электрокаров. Теперь же во время торжеств покупателям передали первых 30 серийных кроссоверов Tesla Model Y немецкой сборки, причем Илон Маск оставил на них свои автографы.

[ + – ] Первые 30 европейских Tesla Model Y передали владельцам с автографами Илона Маска Фото: DW

Именно Tesla Model Y станет основной моделью, выпускаемой на Giga Berlin. Завод Tesla в Германии способен производить до 500 тысяч электромобилей ежегодно. Предприятие в немецкой земле Бранденбург близ Берлина построили в рекордные сроки (менее, чем за два года), несмотря на протесты экологов и бюрократию. В него инвестировали 5 млрд. евро.

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"Открытие завода Tesla вместе с Илоном Маском в Бранденбурге — важный знак: Германия — это выгодное место для инвестиций в промышленность. Именно так нам удастся стать углеродно-нейтральными и возглавить преобразования. Будущее принадлежит электромобилям", — отметил Олаф Шольц.

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