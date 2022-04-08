Ілон Маск відкрив новий завод Tesla та представив серійний пікап Cybertruck (відео)

Техаське підприємство Tesla вже запрацювало і виробляє електрокари, але поки що пікап Cybertruck там не випускають.

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В американському Х'юстоні урочисто відкрито нову гігафабрику Tesla. На церемонію, названу Tesla CyberRodeo, прибув Ілон Маск і привіз із собою фінальну версію пікапа Tesla Cybertruck. Захід транслювали онлайн на офіційному Youtube-каналі Tesla.

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Як відомо, саме на цьому підприємстві в штаті Техас і випускатимуть пікап Tesla Cybertruck. Проте запустять у виробництво модель з 2023 року, а спочатку на конвеєр стали кросовери Tesla Model Y та акумулятори нового покоління Tesla 4680. Перші авто з техаської фабрики урочисто передали новим власникам.

[ + – ] Пікап надійде у виробництво з 2023 року Фото: скриншот/youtube

Серійний електромобіль Tesla Cybertruck презентував його автор, дизайнер Франц фон Хольцхаузен. Раніше пікап вже зняли під час тестів. Від прототипу він відрізняється наявністю дзеркал заднього виду та великого склоочисника на лобовому склі.

Варто зазначити, що дверні ручки Tesla Cybertruck 2023 відсутні. Ілон Маск пояснив, що вони не потрібні: автомобіль розпізнаватиме власника і відчинятиме двері.

[ + – ] Відкриття фабрики в Техасі транслювали онлайн

Нагадаємо, що нова Tesla Cybertruck буде доступна за ціною 39 900—69 900 доларів. Пікап запропонують у трьох версіях, а топовий варіант із чотирма моторами зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 с та проїжджати 800 км без підзарядки. У автомобіля пневмопідвіска та керовані задні колеса, а кузов і скло броньовані.

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Нагадаємо, це вже другий завод Tesla, відкритий останнім часом. Нещодавно Ілон Маск запустив виробництво на гігафабриці під Берліном.

Також Фокус писав, що як опція для Tesla Cybertruck запропонують електричний квадроцикл.