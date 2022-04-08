Илон Маск открыл новый завод Tesla и представил серийный пикап Cybertruck (видео)
Техасское предприятие Tesla уже заработало и производит электрокары, но пока пикап Cybertruck там не выпускают.
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В американском Хьюстоне торжественно открыта новая гигафабрика Tesla. На церемонию, названную Tesla CyberRodeo прибыл Илон Маск и привез с собой финальную версию пикапа Tesla Cybertruck. Мероприятие транслировали онлайн на официальном Youtube-канале Tesla.
Как известно, именно на этом предприятии в штате Техас и будут выпускать пикап Tesla Cybertruck. Однако запустят в производство модель с 2023 года, а поначалу на конвейер встали кроссоверы Tesla Model Y и аккумуляторы нового поколения Tesla 4680. Первые авто с техасской фабрики торжественно передали новым владельцам.
Серийный электромобиль Tesla Cybertruck презентовал его создатель, дизайнер Франц фон Хольцхаузен. Ранее пикап уже засняли во время тестов. От прототипа он отличается наличием зеркал заднего вида и большого стеклоочистителя на лобовом стекле.
Примечательно, что дверные ручки в Tesla Cybertruck 2023 отсутствуют. Илон Маск объяснил, что они не нужны: автомобиль будет распознавать владельца и открывать двери.
Напоним, что новая Tesla Cybertruck будет доступна по цене 39 900 – 69 900 долларов. Пикап предложат в трех версиях, а топовый вариант с четырьмя моторами сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и проезжать 800 км без подзарядки. У автомобиля пневмоподвеска и управляемые задние колеса, а кузов и стекла бронированы.Важно
Напомним, это уже второй завод Tesla, открытый за последнее время. Недавно Илон Маск запустил производство на гигафабрике под Берлином.
Также Фокус писал, что в качестве опции для Tesla Cybertruck предложат электрический квадроцикл.