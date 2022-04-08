UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Илон Маск открыл новый завод Tesla и представил серийный пикап Cybertruck (видео)

2062
Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck 2023, новая Tesla Cybertruck, гигафабрика Tesla, Илон Маск
Фото: скриншот/youtube | Tesla Cybertruck представили Илон Маск и Франц фон Хольцхаузен

Техасское предприятие Tesla уже заработало и производит электрокары, но пока пикап Cybertruck там не выпускают.

В американском Хьюстоне торжественно открыта новая гигафабрика Tesla. На церемонию, названную Tesla CyberRodeo прибыл Илон Маск и привез с собой финальную версию пикапа Tesla Cybertruck. Мероприятие транслировали онлайн на официальном Youtube-канале Tesla.

Как известно, именно на этом предприятии в штате Техас и будут выпускать пикап Tesla Cybertruck. Однако запустят в производство модель с 2023 года, а поначалу на конвейер встали кроссоверы Tesla Model Y и аккумуляторы нового поколения Tesla 4680. Первые авто с техасской фабрики торжественно передали новым владельцам.

Tesla Cybertruck, пикап Tesla Cybertruck, Tesla Cybertruck 2023, новая Tesla Cybertruck, гигафабрика Tesla, Илон Маск
Пикап поступит в производство с 2023 года
Фото: скриншот/youtube

Серийный электромобиль Tesla Cybertruck презентовал его создатель, дизайнер Франц фон Хольцхаузен. Ранее пикап уже засняли во время тестов. От прототипа он отличается наличием зеркал заднего вида и большого стеклоочистителя на лобовом стекле.

Примечательно, что дверные ручки в Tesla Cybertruck 2023 отсутствуют. Илон Маск объяснил, что они не нужны: автомобиль будет распознавать владельца и открывать двери.

Видео серийного Tesla Cybertruck: Открытие фабрики в Техасе транслировали онлайн

Напоним, что новая Tesla Cybertruck будет доступна по цене 39 900 – 69 900 долларов. Пикап предложат в трех версиях, а топовый вариант с четырьмя моторами сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и проезжать 800 км без подзарядки. У автомобиля пневмоподвеска и управляемые задние колеса, а кузов и стекла бронированы.

Важно
"Сильпо" попросило у Илона Маска электрические грузовики Tesla
"Сильпо" попросило у Илона Маска электрические грузовики Tesla

Напомним, это уже второй завод Tesla, открытый за последнее время. Недавно Илон Маск запустил производство на гигафабрике под Берлином.

Также Фокус писал, что в качестве опции для Tesla Cybertruck предложат электрический квадроцикл.