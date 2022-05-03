Прощальный поклон: особый суперкар Lamborghini подорожал в три раза за полчаса

Новый Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae ушел с молотка за $1,6 миллиона. Суперкару даже посвятили NFT-токен.

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С аукциона RM Sotheby’s продан эксклюзивный Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae. Во время коротких получасовых стоимость суперкара подскочила до 1 603 125 долларов, что втрое больше его рыночной цены ($546 847). Об этом сообщает сайт аукционного дома.

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[ + – ] Суперкар отличается эксклюзивным двухцветным окрасом Фото: Lamborghini

Дело в том, что с молотка ушел самый последний Lamborghini Aventador. Знаменитый суперкар прекратили выпускать в 2022 году и LP 780-4 Ultimae стала прощальной его версией – собрано 350 таких купе и 250 родстеров и финальный автомобиль серии решили выставить на аукцион.

Кроме того, купе доработал художник Криста Ким в сотрудничестве с ди-джеем Стивом Аоки. Оно выделяется особым сине-черным окрасом и отделкой из алькантары с ярко-оранжевыми вставками в салоне. Также вместе с автомобилем продали и посвященный ему NFT-токен.

[ + – ] Отделку салона разбавляют ярко-оранжевые вставки Фото: Lamborghini

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 780 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с и развивает 355 км/ч.

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Напомним, что суперкар Lamborghini Aventador производили с 2011 года. Всего выпущено свыше 10 тысяч купе и родстеров — больше, чем всех предшественников (Lamborghini Miura, Countach, Diablo и Murcielago) вместе взятых. Сейчас идет разработка преемника модели и известно, что он станет гибридом.

Ранее Фокус сообщал, что с аукциона продали эксклюзивный Lamborghini от Versace, а вырученные деньги передали ВСУ.

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