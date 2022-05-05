Без вікон, без дверей: представлений найдивовижніший "Гелендваген" за мільйон доларів (відео)

Усього випустять лише 15 Brabus 900 Crawler. У позашляховика карбоновий кузов і 900-сильний V8 під капотом.

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Brabus шокував публіку вражаючим позашляховиком 900 Crawler. Це найнеймовірніший тюнінг "Гелендвагена" за всю історію моделі. Подробиці та фото моделі опубліковані на офіційному сайті Brabus.

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[ + – ] Brabus 900 Crawler розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди Фото: brabus.com

По суті, Mercedes-Benz G-Class перетворили на аналог баггі для серйозного бездоріжжя. У нього немає вікон s дверей, зате з'явився трубчастий каркас безпеки. Всі кузовні панелі тепер виконані з легкого карбону, що дозволило зменшити масу авто на 420 кг (до 2065 кг).

[ + – ] Кліренс виріс до значних 53 см Фото: brabus.com

Крім того, кліренс позашляховика досяг значних 53 см — майже вдвічі більше, ніж у стандартного "Гелендвагена". Привертають увагу й великі позашляхові шини розміром 40x13.50 R20.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра, карбон і алькантара Фото: brabus.com

Із салону Brabus 900 Crawler прибрали все зайве — кондиціонер і електроприводи відсутні. Усередині встановлено чотири окремі спортивні сидіння. В обробці використані шкіра, карбон і алькантара.

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Двигун Mercedes-AMG G63 збільшили в об'ємі до 4,5 л і підняли потужність турбованої вісімки до 900 к. с., а крутний момент — до 1250 Н∙м. Позашляховик розганяється до 100 км/год за 3,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.

[ + – ] Усередині встановлено чотири окремі крісла Фото: brabus.com

Для бездоріжжя підвіску Brabus 900 Crawler посилили, а її робочий хід збільшили на 16 см. Крім того, встановлені збільшені гальма діаметром 400 мм спереду та 370 мм ззаду.

Новий Brabus 900 Crawler випустять тиражем у 15 екземплярів. Купити "Гелендваген" можна за ціною 945 тис. доларів.

[ + – ] Brabus 900 Crawler підготували до серйозного бездоріжжя

Це не єдиний нестандартний Brabus останнім часом. Раніше німецькі тюнери представили швидкісний катер.

Також Фокус писав про перший мотоцикл Brabus. Увесь його тираж розкупили за дві хвилини.