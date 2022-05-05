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Без окон, без дверей: представлен самый удивительный Гелендваген за миллион долларов (видео)

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Новый Brabus 900 Crawler, Brabus 900 Crawler, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes-AMG G63, тюнинг Гелендвагена
Фото: brabus.com | Гелендваген превратили в экстремальный багги

Всего выпустят лишь 15 Brabus 900 Crawler. У внедорожника карбоновый кузов и 900-сильный V8 под капотом.

Brabus шокировал публику впечатляющим внедорожником 900 Crawler. Это самый невероятный тюнинг Гелендвагена за всю историю модели. Подробности и фото модели опубликованы на официальном сайте Brabus.

Новый Brabus 900 Crawler, Brabus 900 Crawler, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes-AMG G63, тюнинг Гелендвагена
Brabus 900 Crawler ращгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды
Фото: brabus.com

По сути, Mercedes-Benz G-Class превратили в аналог багги для серьезного бездорожья. У него нет окон и дверей, но зато появился трубчатый каркас безопасности. Все кузовные панели теперь выполнены из легкого карбона, что позволило уменьшить массу авто на 420 кг (до 2065 кг).

Новый Brabus 900 Crawler, Brabus 900 Crawler, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes-AMG G63, тюнинг Гелендвагена
Клиренс вырос до внушительных 53 см
Фото: brabus.com

Кроме того, клиренс внедорожника достиг внушительных 53 см – почти вдвое больше, чем у стандартного Гелендвагена. Обращают на себя внимание и огромные внедорожные шины размером 40x13.50 R20.

Новый Brabus 900 Crawler, Brabus 900 Crawler, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes-AMG G63, тюнинг Гелендвагена
В отделке салона использованы кожа, карбон и алькантара
Фото: brabus.com

Из салона Brabus 900 Crawler убрали все лишнее – кондиционер и электроприводы отсутствуют. Внутри установлены четыре отдельных спортивных сиденья. В отделке использованы кожа, карбон и алькантара.

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Двигатель Mercedes-AMG G63 увеличили в объеме до 4,5 л и подняли мощность турбированной восьмерки до 900 л. с., а крутящий момент – до 1250 Н∙м. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км/ч.

Новый Brabus 900 Crawler, Brabus 900 Crawler, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes-AMG G63, тюнинг Гелендвагена
Внутри установлены четыре отдельных кресла
Фото: brabus.com

Для бездорожья подвеску Brabus 900 Crawler усилили, а ее рабочий ход увеличили на 16 см. Кроме того, установлены увеличенные тормоза диаметром 400 мм спереди и 370 мм сзади.

Новый Brabus 900 Crawler выпустят тиражом в 15 экземпляров. Купить Гелендваген можно по цене в 945 тыс. долларов.

Brabus 900 Crawler подготовили к серьезному бездорожью

Это не единственный нестандартный Brabus за последнее время. Ранее немецкие тюнеры представили скоростной катер.

Также Фокус писал про первый мотоцикл Brabus. Весь его тираж раскупили за две минуты.