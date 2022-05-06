Нестандартный эксклюзив: Mercedes-Benz скрестили суперкар с Гелендвагеном (фото)

Mercedes-AMG The Flip создан в сотрудничестве с музыкантом и дизайнером Will.I.Am. Суперкар продадут с аукциона, а вырученные средства пойдут на поддержку талантливой молодежи.

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В американском Маями накануне Гран-при США в Формуле-1 представили новый Mercedes-AMG The Flip. Необычный автомобиль останется в единственном экземпляре и будет продан с благотворительного аукциона. Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.

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Уникальный суперкар Mercedes-AMG The Flip создали в сотрудничестве с музыкантом и дизайнером Will.I.Am. Это его первая работа на крупную автокомпанию и именно ему пришла в голову смелая идея наделить машину чертами Гелендвагена.

[ + – ] Суперкар создали совместно с музыкантом и дизайнером Will.I.Am Фото: Mercedes-Benz

У Mercedes-Benz G-Class позаимствовали угловатую переднюю часть с прямоугольной решеткой радиатора и круглыми фарами. В профиль же купе выглядит более привычно – у него длинный капот и аркообразная прозрачная крыша. Двери автомобиля открываются против движения. Колесные диски выполнены в стиле 90-х годов.

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Известно, что The Flip построен на базе четырехдверного Mercedes-AMG GT 4door. Салон и двигатель позаимствовали у модели-донора без изменений. Характеристики авто не сообщают, но очевидно под капотом прячется 4,0-литровый V8 твин-турбо мощностью 585 либо 640 л. с.

[ + – ] Mercedes-AMG The Flip продадут на благотворительном аукционе Фото: Mercedes-Benz

Пока неизвестно, когда Mercedes-AMG The Flip выставят аукцион, но заявлено, что вырученные средства пойдут на поддержку талантливых начинающих автодизайнеров школьного возраста.

Ранее Фокус рассказывал про нестандартный тюнинг Mercedes-Benz G-Class от Brabus. Культовый внедорожник подготовили к экстремальным условиям.