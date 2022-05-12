Раскрыты все подробности самого мощного и самого дорогого Cadillac (видео)

Cadillac Escalade-V оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 и разгоняется до сотни за 4,4 с. Ему улучшили подвеску и внутреннюю отделку.

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Новый Cadillac Escalade-V потихоньку обрастает подробностями. Если ранее представили первые фото заряженного внедорожника, то теперь на официальном сайте концерна General Motors раскрыли основные его характеристики.

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[ + – ] Компрессор поднял мощность V8 до 682 л. с. Фото: General Motors

Как и ожидалось, Cadillac Escalade-V 2022 оснастили 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 682 л. с. и с крутящим моментом в 885 Нм. Это самый мощный Cadillac в истории.

С 10-ступенчатой автоматической КПП 2,8-тонный гигант разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с. Спринт на четверть мили (402 м) он осуществляет всего за 12,7 с.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево

Систему полного привода перенастроили, чтобы больше тяги приходилось на задние колеса. Обязательными являются пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы. Замедляют исполинский Cadillac Escalade-V тормозные механизмы Brembo, а 22-дюймовые колеса обули в спортивные шины.

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В отделке салона использованы особая дорогая кожа и дерево. Комплектацию расширили функция массажа передних сидений и мощная аудиосистема AKG с 36 динамиками.

[ + – ] Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с и преодолевает четверть мили за 12,7 с

Новый Cadillac Escalade-V еще и самый дорогой серийный автомобиль в истории бренда, ведь его цена стартует с 149 990 долларов. Внедорожник поступит в продажу с лета и будет предложен в стандартной и удлиненной версиях.

Ранее Фокус рассказывал, что Cadillac Escalade получил бронированную версию. У внедорожника очень роскошный салон.