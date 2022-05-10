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Олігархам на замітку: американці випустили розкішний броньований позашляховик за $160 тисяч (фото)

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Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, броньований Cadillac Escalade, новий Cadillac Escalade
Фото: carscoops.com | Cadillac Escalade бронювали в ательє AddArmor

Cadillac Escalade броньований за стандартом В6 та витримує обстріл з автомата. Салон позашляховика перетворили на розкішну лаундж-зону.

Новий Cadillac Escalade отримав захищену броньовану версію. Створили її в американському ательє AddArmor, що спеціалізується на доопрацюванні преміальних авто. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

Cadillac Escalade AddArmor, Cadillac Escalade, броньований Cadillac Escalade, новий Cadillac Escalade
Позашляховик захищений за стандартом В6
Фото: carscoops.com

Cadillac Escalade отримав легку композитну броню і куленепробивне скло. Позашляховик захистили за стандартом B6, тобто він витримує обстріл з автоматичної зброї та снайперських гвинтівок калібром 7,62 мм.

Також передбачені проблискові маячки та гучна сирена для розгону натовпу. Шини дозволяють продовжувати рух у разі проколу.

Водій відділений від задніх пасажирів перегородкою
Водій відділений від задніх пасажирів перегородкою
Фото: carscoops.com
В обробці салону використані дорогі шкіра та дерево
В обробці салону використані дорогі шкіра та дерево
Фото: carscoops.com
Оснащення враховує телевізор і потужну аудіосистему
Оснащення враховує телевізор і потужну аудіосистему
Позашляховик отримав товсте куленепробивне скло
Позашляховик отримав товсте куленепробивне скло
Вартість доробки авто – 75 тисяч доларів
Вартість доробки авто – 75 тисяч доларів
Водій відділений від задніх пасажирів перегородкою
В обробці салону використані дорогі шкіра та дерево
Оснащення враховує телевізор і потужну аудіосистему
Позашляховик отримав товсте куленепробивне скло
Вартість доробки авто – 75 тисяч доларів

Утім, тільки захистом тюнінгу Cadillac Escalade не обмежився, адже в AddArmor попрацювали і над салоном авто. В обробці використані дорогі шкіра, алькантара та дерево, встановлені комфортабельніші сидіння та розкладні столики. З'явилися великий висувний телевізор і потужна аудіосистема.

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Пасажирський салон відокремлений від водія перегородкою. До того ж, у нього окрема система вентиляції та двозонного клімат-контролю.

Вартість доопрацювання Cadillac Escalade — 75 тисяч доларів. Ще щонайменше $85 тисяч потрібно віддати за сам позашляховик у подовженій версії ESV.

Раніше Фокус повідомляв, що в AddArmor створили перший броньований суперкар із легким кевларовим захистом.

Також ми писали, що Bentley представили розкішний позашляховий лімузин із "розумними" сидіннями.