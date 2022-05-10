Олігархам на замітку: американці випустили розкішний броньований позашляховик за $160 тисяч (фото)
Cadillac Escalade броньований за стандартом В6 та витримує обстріл з автомата. Салон позашляховика перетворили на розкішну лаундж-зону.
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Новий Cadillac Escalade отримав захищену броньовану версію. Створили її в американському ательє AddArmor, що спеціалізується на доопрацюванні преміальних авто. Про це повідомляє сайт "Carscoops".
Cadillac Escalade отримав легку композитну броню і куленепробивне скло. Позашляховик захистили за стандартом B6, тобто він витримує обстріл з автоматичної зброї та снайперських гвинтівок калібром 7,62 мм.
Також передбачені проблискові маячки та гучна сирена для розгону натовпу. Шини дозволяють продовжувати рух у разі проколу.
Утім, тільки захистом тюнінгу Cadillac Escalade не обмежився, адже в AddArmor попрацювали і над салоном авто. В обробці використані дорогі шкіра, алькантара та дерево, встановлені комфортабельніші сидіння та розкладні столики. З'явилися великий висувний телевізор і потужна аудіосистема.Важливо
Пасажирський салон відокремлений від водія перегородкою. До того ж, у нього окрема система вентиляції та двозонного клімат-контролю.
Вартість доопрацювання Cadillac Escalade — 75 тисяч доларів. Ще щонайменше $85 тисяч потрібно віддати за сам позашляховик у подовженій версії ESV.
Раніше Фокус повідомляв, що в AddArmor створили перший броньований суперкар із легким кевларовим захистом.
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